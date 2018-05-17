ГПУ завершила расследование перестрелки полиции в Княжичах

Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины завершило досудебное расследование перестрелки между полицейскими в Княжичах Киевской области, в результате которой погибли 5 правоохранителей.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что всем подозреваемым в деле, их защитникам, потерпевшим и их представителям были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

Читайте также: Перестрелка полиции в Княжичах: трагическое стечение обстоятельств или преступная халатность?

В инциденте в Княжичах обвиняют 5 полицейских: начальника управления уголовного розыска полиции Киева Леонида Куряту; заместителя начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции Киева Романа Мариновского; старшего инспектора отдела управления КОРД Андрея Курту; начальника управления оперативной службы полиции Киева; начальника отдела управления оперативной службы полиции Киева.

Стоит уточнить, что указанные лица обвиняются в умышленном убийстве 4 человек, в покушении на убийство, превышении служебных полномочий с применением оружия, декларировании недостоверной информации.

Напомним, 4 декабря 2016 года в селе Княжичи под Киевом полицейские и служба охраны открыла перестрелку между собой, пытаясь задержать банду грабителей. Тогда в результате инцидента погибли 5 правоохранителей.