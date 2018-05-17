ГПУ завершила розслідування перестрілки поліції у Княжичах

Головне слідче управління Генпрокуратури України завершило досудове розслідування перестрілки між поліцейськими у Княжичах на Київщині, внаслідок якої загинули 5 правоохоронців.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Вона зазначила, що всім підозрюваним у справі, їх захисникам, потерпілим та їх представникам було відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

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В інциденті у Княжичах обвинувачують 5 поліцейських: начальника управління карного розшуку поліції Києва Леоніда Куряту; заступника начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції Києва Романа Мариновського; старшого інспектора відділу управління КОРД Андрія Курту; начальника управління оперативної служби поліції Києва; начальника відділу управління оперативної служби поліції Києва.

Варто уточнити, що вказані особи обвинувачуються в умисному вбивстві 4 людей, замаху на вбивство, перевищенні службових повноважень із застосуванням зброї, декларуванні недостовірної інформації.

Нагадаємо, 4 грудня 2016 року у селі Княжичі під Києвом поліцейські та служба охорони відкрила перестрілку між собою, намагаючись затримати банду грабіжників. Тоді внаслідок інциденту загинули 5 правоохоронців.