21:52
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

ГПУ завершила розслідування перестрілки поліції у Княжичах

1317 Читать новость на русском
Місце перестрілки поліції у Княжичах 2016 року
Місце перестрілки поліції у Княжичах 2016 року / Фото з вільних мереж

Головне слідче управління Генпрокуратури України завершило досудове розслідування перестрілки між поліцейськими у Княжичах на Київщині, внаслідок якої загинули 5 правоохоронців.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Вона зазначила, що всім підозрюваним у справі, їх захисникам, потерпілим та їх представникам було відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Читайте також: Перестрілка поліції у Княжичах: трагічний збіг обставин чи злочинна недбалість?

В інциденті у Княжичах обвинувачують 5 поліцейських: начальника управління карного розшуку поліції Києва Леоніда Куряту; заступника начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції Києва Романа Мариновського; старшого інспектора відділу управління КОРД Андрія Курту; начальника управління оперативної служби поліції Києва; начальника відділу управління оперативної служби поліції Києва.

Варто уточнити, що вказані особи обвинувачуються в умисному вбивстві 4 людей, замаху на вбивство, перевищенні службових повноважень із застосуванням зброї, декларуванні недостовірної інформації.

Нагадаємо, 4 грудня 2016 року у селі Княжичі під Києвом поліцейські та служба охорони відкрила перестрілку між собою, намагаючись затримати банду грабіжників. Тоді внаслідок інциденту загинули 5 правоохоронців.

Теги: Кримінальні новини Новини України Розслідування ГПУ Перестрілка поліції у Княжичах
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
сьогодні, 21:00 Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
Дмитро Гнап 405
сьогодні, 20:01 "Роттердам плюс": що варто знати про розрахунок тарифу за електроенергію
Яніна Ткачук 1114
Вибори і компромат: чи потоплять
сьогодні, 19:00 Вибори і компромат: чи потоплять "плівки Онищенка" Порошенка?
Інна Жолобович 1074
Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
сьогодні, 17:01 Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
Віталій Кулик 194
Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
сьогодні, 16:00 Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
Яніна Ткачук 4373
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук