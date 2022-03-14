Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Отметили, что 13 марта после обстрела гражданской инфраструктуры в Дергачах погибла 15-летняя девочка.

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"Во всех уголовных производствах, начатых по фактам нарушения законов и обычаев войны, обеспечили должное процессуальное руководство органами прокуратуры. Собирают и фиксируют доказательства военных преступлений со стороны оккупантов", – отметили в прокуратуре

Такие данные не окончательны, поскольку нет возможности осмотреть места, где продолжаются активные боевые действия. О военных преступлениях необходимо сообщать по ссылке. Следует фиксировать все подтверждения.

Последствия обстрела школы: смотрите видео

Жертвы среди детей

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 90 детей. Еще более 100 получили ранения. Больше всего пострадали несовершеннолетние в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.