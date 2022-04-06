Цены в магазинах сильно выросли. Об этом в эфире 24 канала сказал депутат Херсонского облсовета, представитель теробороны Сергей Хлань.
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Оккупанты не позволяют доставить инсулин
"В Херсоне сложная ситуация с медикаментами. Оккупанты не дают возможности доставить в город жизненно необходимые лекарства, в частности инсулин", – подчеркнул Хлань.
Продукты дороже в несколько раз
Он объяснил, что большая гуманитарная проблема и с продуктами. Они подорожали в десятки раз. Некоторых продуктов просто нет.
"Люди ждут освобождения", – сказал депутат.
Какая ситуация в Херсоне: смотрите видео