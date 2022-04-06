Ціни у магазинах сильно зросли. Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат Херсонської облради, представник тероборони Сергій Хлань.

Зверніть увагу У Каховці всі освітяни відмовились співпрацювати з окупантами, – депутат Херсонської облради

Окупанти не дозволяють доправити інсулін

"В Херсоні складна ситуація з медикаментами. Окупанти не дають можливості доправити у місто життєвонеобхідні ліки, зокрема інсулін", – наголосив Хлань.

Продукти дорожчі в кілька разів

Він пояснив, що велика гуманітарна проблема і з продуктами. Вони подорожчали в десятки разів. Деяких харчів просто немає.

"Люди чекають визволення", – сказав депутат.

Яка ситуація в Херсоні: дивіться відео