Терроризировали и запугивали: на Херсонщине преступников курировали "воры в законе" из России
В Херсонской области сотрудникам Службы безопасности удалось напасть на след злоумышленников, которых курировали "авторитеты" из России. Они организовали банду, которая терроризировала и запугивала местное население.
Источник:СБУ
Силовики начали уголовное производство и выяснили, как злоумышленники влияли на жизнь региона. В частности, они не брезговали торговлей наркотиками, доставляли их в том числе и в исправительные колонии.
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Возглавлял банду "смотрящий" по региону
Преступники формировали для заключенных так называемый "общак". Он составлял 300 тысяч гривен в месяц. Возглавлял все это так называемый "смотрящий" по региону.
Именно у него и провели обыски, так же проверили дома и других участников группировки. Там правоохранители и обнаружили доказательства противоправной деятельности.
Досудебное расследование продолжается сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
У членов банды провели обыски / Фото СБУ
Во время обысков обнаружили доказательства преступной деятельности / Фото СБУ
Уголовные производства возбудили сразу по нескольким статьям / Фото СБУ
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