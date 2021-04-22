В Херсонской области сотрудникам Службы безопасности удалось напасть на след злоумышленников, которых курировали "авторитеты" из России. Они организовали банду, которая терроризировала и запугивала местное население.

Силовики начали уголовное производство и выяснили, как злоумышленники влияли на жизнь региона. В частности, они не брезговали торговлей наркотиками, доставляли их в том числе и в исправительные колонии.

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Возглавлял банду "смотрящий" по региону

Преступники формировали для заключенных так называемый "общак". Он составлял 300 тысяч гривен в месяц. Возглавлял все это так называемый "смотрящий" по региону.

Именно у него и провели обыски, так же проверили дома и других участников группировки. Там правоохранители и обнаружили доказательства противоправной деятельности.

Обратите внимание! Двух злоумышленников поймали с поличным, когда они передавали наркотики в исправительную колонию. Сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения.

Досудебное расследование продолжается сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.



У членов банды провели обыски / Фото СБУ



Во время обысков обнаружили доказательства преступной деятельности / Фото СБУ