Ведь в здании не было никаких военных баз, там находились только чиновники. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает 24 канал.

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В каком состоянии пострадавшие от удара

Российская крылатая ракета практически разрушила здание ОВА. Из-за этого травмировались 28 человек. Из них:

8 находятся в тяжелом состоянии, они уже прооперированы;

остальные пострадавшие получили незначительные травмы.

Еще судьба 7 человек остается неизвестной.

В этом здании были только работники администрации, являющиеся гражданскими. Эти люди занимались вопросами обеспечения области, никаких военных там не было. Поэтому могу заключить, что на самом деле россияне решили разрушить здание ОВА, учитывая, что там мог быть председатель Виталий Ким,

– отметил мэр.

Заметим, Ким не пострадал в результате обстрела. Однако 9 человек погибли.

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