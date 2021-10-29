По словам сотрудника СБУ, убийство произошло в киевском отеле в ночь на 29 октября.

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Мужчину хотели завербовать

Бывший сотрудник СБУ рассказал, что к нему обратился знакомый. Он предлагал ему помочь с организацией террористических актов в Киеве.

Когда бывший правоохранитель отказался участвовать в терактах, знакомый попытался его ликвидировать. Возникла драка. Тогда СБУ-шник ударил "вербовщика" ножом.

Коллеги якобы восприняли СБУ-шника несерьезно

Правоохранитель убеждал, что сразу после убийства поехал к своим бывшим коллегам. Однако ему показалось, что его рассказ восприняли несерьезно. Поэтому он пошел в ГБР.

Оперативники выехали на место происшествия. Оказалось, что мужчина говорил правду об убийстве.

Теперь экс-правоохранителя передали полиции.

Работников СБУ подозревают в похищении иностранца

Троих работников СБУ подозревают в незаконном содержании иностранца. Они якобы требовали у него 200 тысяч долларов.

Следствие утверждает, что мужчину избивали и запугивали. Хотели, чтобы он скорее отдал деньги. Поскольку нужной суммы иностранец не имел, рассчитался биткойнами.