По словам сотрудника СБУ, убийство произошло в киевском отеле в ночь на 29 октября.
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Мужчину хотели завербовать
Бывший сотрудник СБУ рассказал, что к нему обратился знакомый. Он предлагал ему помочь с организацией террористических актов в Киеве.
Когда бывший правоохранитель отказался участвовать в терактах, знакомый попытался его ликвидировать. Возникла драка. Тогда СБУ-шник ударил "вербовщика" ножом.
Коллеги якобы восприняли СБУ-шника несерьезно
Правоохранитель убеждал, что сразу после убийства поехал к своим бывшим коллегам. Однако ему показалось, что его рассказ восприняли несерьезно. Поэтому он пошел в ГБР.
Оперативники выехали на место происшествия. Оказалось, что мужчина говорил правду об убийстве.
Теперь экс-правоохранителя передали полиции.
Работников СБУ подозревают в похищении иностранца
Троих работников СБУ подозревают в незаконном содержании иностранца. Они якобы требовали у него 200 тысяч долларов.
Следствие утверждает, что мужчину избивали и запугивали. Хотели, чтобы он скорее отдал деньги. Поскольку нужной суммы иностранец не имел, рассчитался биткойнами.