За словами СБУ-шника, вбивство сталось у київському готелі у ніч на 29 жовтня.

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Чоловіка хотіли завербувати

Колишній співробітник СБУ розповів, що до нього звернувся знайомий. Він пропонував йому допомогти з організацією терористичних актів у Києві.

Коли експравоохоронець відмовився брати участь у терактах, знайомий спробував його ліквідувати. Виникла бійка. Тоді СБУ-шник вдарив "вербувальника" ножем.

Колеги нібито сприйняли СБУ-шника несерйозно

Правоохоронець переконував, що одразу після вбивства поїхав до своїх колишніх колег. Проте йому здалось, що його розповідь сприйняли несерйозно. Тому він пішов до ДБР.

Оперативники виїхали на місце події. Виявилось, що чоловік казав правду про вбивство.

Тепер експравоохоронця передали поліції.

Працівників СБУ підозрюють у викраденні іноземця

Трьох працівників СБУ підозрюють у незаконному утриманні іноземця. Вони нібито вимагали у нього 200 тисяч доларів.

Слідство стверджує, що чоловіка били та залякували. Хотіли, аби він швидше віддав гроші. Оскільки потрібної суми іноземець не мав, розрахувався біткойнами.