Ми в Центрі протидії корупції долучилися до санкцій проти них. Наприклад, відповідне звернення щодо Портнова в уряд США ми надіслали пів року тому.

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Щодо санкцій проти Тупицького – у ЦПК почали працювати одразу після того, як ще тоді очолюваний ним КСУ "вбив" покарання за брехню в деклараціях.

Відбувся глобальний форум Джо Байдена з питань демократії та протидії корупції. Від України виступ на ньому мала лише одна людина. Це не Володимир Зеленський. Він був присутній, але публічного виступу не мав.

Такий виступ мала виконавча директорка Центру протидії корупції Дарина Каленюк. Вона виступала разом із міністеркою фінансів США, яка і курує їхню санкційну політику.

Портнов передає погрози про вбивство

Підійму вам настрій ще більше, розповівши про реакцію Портнова і Тупицького на санкції США. Посіпака Януковича Портнов передає погрози мене вбити, а ексголова Конституційного Суду Тупицький глибоко шокований. Тепер більше деталей.

Афілійований, на моє переконання, з Портновим телеграм-канал перепощує його друга – нардепа Максима Бужанського з очевидною погрозою мене вбити – труп, ножові поранення, осіннік.

Чи може Портнов реалізувати погрози? Може точно спробувати. Чи це зупиняє мою роботу та ЦПК? Навпаки – я, холера, ще більше мотивований.

Те, що цей телеграм-канал пропортновський читається з купи повідомлень про власне самого Портнова. Вибачте, матюки писав не я. Портнов часто у своїх комунікаціях використовує слова про собаку. Я не жартую. Він справді так пише.

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Також телеграм-канал видає позицію Портнова щодо санкцій, а ще репостить вписування за Портнова його ж дружка. Того самого проросійського чорта з Ради Максима Бужанського. Усе це, наголошу, продовжу одного лише вечора.



Портнов може спробувати реалізувати погрози / Фото Shutterstock

Тупицький шокований та у ступорі

З істерикою Портнова розібралися. Сподіваюся, що вам вона приємна так само як і мені. Тепер перейдімо до ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Тупицький у глибокому ступорі. Процитую його перший коментар на цю тему: "Для мене це приголомшлива новина, яку я вважаю повною нісенітницею".

Він справді вважає фейком інформацію, розміщену на сайті Держдепу США. Я так розумію, що поки він у стадії заперечення. Нічого. Прийняття не за порогом.

Пане Тупицький, це не фейк. Ми в ЦПК разом із партнерами наполегливо працювали над санкціями проти вас, а невідворотність успіху стала очевидною ще в кінці листопада 2020 року.

На екрані ви якраз бачите мій меседж про те, що The Washington Post у своєму едіторіалі пропонує Байдену накласти санкції на суддів українського КСУ.

Санкції США – сигнал про конкурс САП

Так, з санкціями розібралися. Тепер про те, кому саме і який саме сигнал надіслала адміністрація президента США цими санкціями.

Зауважте! Глава посольства США у день накладання санкцій їх анонсувала першою. У тій же промові вона закликала Київ обрати керівника САП до кінця 2021 року.

Мені здається, що сигнал більше ніж чіткий. Це про те, що всі, включно з американцями, розуміють, що Татаров планує зірвати конкурс на керівника САП рішенням ОАСКу під керівництвом Павла Вовка.

Павло Вовк – це руки Портнова в судовій системі.

Сподіваюся, що Офіс Президента зрозумів цей дуже чіткий сигнал. Раптом ні, то раджу прямо зараз думати, що вони робитимуть, коли США накладуть санкції на чинного заступника голови Офісу президента – Олега Татарова.



Татаров може стати наступною "жертвою" санкцій США / Фото "Радіо Свобода"

Наголошу, що результат щодо санкцій – це завжди робота багатьох людей і команд:

журналістів-розслідувачів;

громадських організацій;

окремих урядовців;

медіа.

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Ці санкції, як і попередні щодо Олександра Дубинського й Андрія Деркача – результат не лише Центру протидії Корупції, а всіх перелічених вище. Ми всі багато навчилися і стали сильнішими, а значить зможемо ще більше.