Какова миссия иновещания, каковы критерии его успешности, а также как отдельные украинские журналисты, работающие на зарубежные СМИ, могут помогать распространению нужных Украине нарративов, рассказал ZAXID.NET.

Смотрите также От "решили" до "сделали" прошел месяц: как ветеран из Львова открыл реабилитационный кабинет

Справочно. В Украине сферу информационной политики контролируется Министерством культуры. В мае правительство выделило 3 миллиона 385 тысяч гривен на мультимедийную платформу иновещания Украины. Тем временем российский иноязычный канал Russia Today получил более 700 миллионов долларов финансирования на 2022 – 2024 годы для иностранного вещания, которое фактически является пропагандой. Для противодействия информационным угрозам и дезинформации при Минкульте был создан Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (СтратКом).

Для чего нужно иновещание

Стратком определяет миссию иновещания как представительство государства в цифровом и телевизионном мире за рубежом, благодаря которому государство может воплощать свою внешнеполитическую стратегию и популяризировать себя.

Основные цели и задачи иновещания – распространять за пределы страны официальную позицию своей страны, наработанные нарративы и месседжи, в частности, через новости, ток-шоу и различные программы. В любом государстве иновещание является одним из важнейших инструментов коммуникации с международным сообществом,

– объясняет Центр стратегических коммуникаций.

Однако то, что мы рассказываем украинцам о событиях в нашей стране, и то, что транслируется за границу, существенно должно отличаться, учитывая специфику региона, его знания и степень заинтересованности в украинской политике.

«Иновещание – это специальное государственное вещание, которое государство создает для того, чтобы распространять аудиториям других стран свою точку зрения или свои ценности. Иновещание – это частично пропагандистский инструмент. перед ним поставлены. Надо начинать именно с этих целей – что государству нужно от этих зарубежных аудиторий?», – объясняет медиаэксперт, глава Независимого медийного совета Отар Довженко.



Главной миссией иновещания является донесение ключевых месседжей в западную аудиторию / Фото МИД

Он добавляет, что в Украине иновещание существовало давно, но его целевой аудиторией могла быть только украинская диаспора, ностальгирующая по совковым медиа. После 2014 года появилось UATV и попытка создать более модерновое, основанное на YouTube, на современных форматах коммуникаций, иновещание. Но оно было непопулярным.

В начале полномасштабной войны в Украине начали работать над англоязычными и русскоязычными платформами для зарубежной аудитории. Сейчас мультимедийная платформа иновещания Украины состоит из телеканалов Дом, Freedom, страниц в социальных сетях UATV English и UA Arabic и англоязычного сайта The Gaze.

Украинцы для иностранных СМИ. Пример CNN

Часто зарубежные СМИ сами обращаются за помощью к украинцам на местах. Так, четверо львовян – Роман Тимоцко, Петр Задорожный, Тарас Задорожный и София Гарбузюк – в преддверии полномасштабного вторжения начали сотрудничать с CNN. Хорошее знание английского пригодилось украинцам, которые начали помогать авторитетному медиа рассказывать об Украине.

Роман Тимоцко рассказывает, что присоединился к команде за две недели до 24 февраля. Ему предложили стать локальным продюсером, фиксером. Он занимался организационными вопросами, переводом, питчингом тем.

"Собственно, это была попытка доносить локальный контекст и предлагать, как его можно освещать через историю. Мы занимались организацией съемок, интервью, логистикой всех этих событий. Далее велась аналитическая, исследовательская работа, поиски, расследования в определенном смысле. У нас получился общий материал CNN о депортациях мариупольцев на дальний восток России, над которым мы работали почти год», – рассказывает Роман Тимоцко.

Львовянин отмечает, что предложил редакции эту тему еще в апреле 2022 года. Далее начали выяснять, искать людей, выходить на свидетелей через разные Telegram-каналы, через знакомых или какие-то небольшие группы этих депортированных людей. Роман месяцами с ними коммуникировал и дальше записывал интервью, ставшие частью материала о депортациях.

Фактически каждый крупный город Украины имел свою группу локальных продюсеров, фиксеров. В Украину приезжали корреспонденты CNN из разных стран.

"Это, наверное, самая большая медиаоперация, которую я мог видеть, где глобальная корпорация фокусируется на одной теме в течение первых месяцев вторжения. CNN просто весь свой ресурс инвестировала в освещение российского вторжения. Журналисты, находившиеся в Украине, прибывали из разных уголков мира. Максимальная количество людей, работавших в Украине одновременно на CNN, достигало, пожалуй, сотен", – говорит Роман Тимоцко.

Команда CNN выиграла премию Emmy в номинации Outstanding Live Breaking News Coverage за освещение российского вторжения в Украину. Соответственно, все, кто принял участие в освещении этой темы, оказались в списке награжденных, в том числе и все локальные украинские журналисты и продюсеры, работавшие с CNN над этой темой.



Львовяне, работавшие на CNN / Фото Романа Тимоцка

"Когда мы с Петром Задорожным, Софией Гарбузюк и Тарасом Задорожным присоединились к CNN внутри февраля 2022 года, то ожидали поработать с этим глобальным медиа неделю-две. И явно не могли себя представить в списке победителей самой престижной телепремии мира. Следующие месяцы превратились в круглосуточную работу за донесение мира объективной реальности полномасштабной войны", – написал тогда Роман Тимоцко.

Критерии эффективности иновещания

Англоязычный сайт The Gaze, запущенный в разгар полномасштабной войны, попал в скандал. Министерство культуры и информационной политики за четыре месяца потратило на него более 60 млн грн, однако сайт не пользуется популярностью за рубежом.

Медиаэксперт Отар Довженко считает, что для того чтобы контент был качественным и популярным, аудитории нужно рассказывать о ней и о том, что интересно ей. По его мнению, команда The Gaze физически не может рассказывать англоязычному миру о происходящем в англоязычном мире, потому что для этого нужно быть огромной международной корпорацией.

Канал "Дом" сейчас в большинстве своем адресован беженцам и тоже является частью иновещания. Идея говорить с украинской диаспорой очень хорошая и очень правильная, считает медиаэксперт, потому что это наши первичные поклонники и проводники наших идей в мире, но очевидно, что это не должен быть развлекательный канал, потому что в тех странах достаточно развлекательного контента.

"Это должен быть качественный информационно-публицистически познавательный канал, который рассказывает о ситуации в Украине, дает актуальную информацию об украинской политике, а также рассказывает о жизни самой диаспоры. Люди любят, когда им освещают их жизнь и их среду. Поэтому нужно думать о это нужно думать о продукте для переселенцев, для тех людей, которые останутся там, но которые могут помогать, или живущие там уже, возможно, не первое поколение, но все равно хотели бы быть полезными Украине», – говорит Отар Довженко.

Роман Тимоцко добавляет, что в большом потоке информации в современном мире очень большая конкуренция за каждую секунду внимания зрителя/читателя: "Мы должны придумывать информационные кампании, которые будут медийными, создавать инфоприводы, которые сами медиа захотят осветить по собственной воле. Но на десятки стран одновременно делать медиакампании очень сложно.И тоже есть вопросы объективного интереса.Мы не можем не говорить о войне, но если аудитория в Словакии уже не хочет слушать о войне, то вопрос, с чем к ней идти.Я думаю, что нам нужно исследовать эти аудитории, понимать, как их потребности согласовать с нашими месседжами, сформулировать из этого действенные сообщения и идти к ним через те каналы, которые им близки и понятны.

Противодействие российской пропаганде

Российская пропаганда очень мощна и делала свое дело десятилетиями. Российский зарубежный канал Russia Today выходит на английском, арабском, испанском, русском и немецком языках. Его первоначальной целью является дезинформация и навязывание лживого восприятия, интерпретации событий, разработанных русской пропагандой.

Чтобы ему противодействовать, нужно работать очень качественно и прицельно. В начале декабря Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерег, что Россия готовит масштабную дезинформационную кампанию против Украины в иностранных СМИ, в которую планируют привлечь иностранных журналистов с опытом работы в России.



Россия тратит огромные бюджеты на пропаганду в мире |

Поэтому для Украины важно из-за иновещания противостоять распространяющейся за рубежом кремлевской пропаганде доносить правду о войне.

"Если говорить об Украине, то у нее, очевидно, такой разрушительной пропагандистской цели нет, – отмечает Отар Довженко. – Но у нее есть цель, во-первых, напоминать о себе, во-вторых, держать в поле зрения мирового сообщества события в Украине, чтобы они не сходили с повестки дня. И, конечно, разрушать российскую пропаганду".

Медиаэксперт отмечает, что повлиять на распространение российской дезинформации или информационных вбросов в европейском медиапространстве невозможно. Но мы можем помогать западным медиа проверять информацию в украинских первоисточниках, чтобы звучал украинский голос, а не только версия российской пропаганды. То есть когда говорят об Украине, нужно, чтобы журналисты не забывали спросить у Украины и имели возможность это сделать.

Так же нужно пытаться доносить до европейских медийщиков наиболее типичные дезинформационные пропагандистские нарративы с их опровержением. Надо быть проактивными и идти к тем людям, к медиа, которые распространяют фейки, и указывать на них, отмечает Отар Довженко. Если делать такие корректировки и опровержения без обвинения, без агрессии, пытаясь помочь, большинство медийщиков открыты, ведь у них есть редакционные стандарты, к которым можно апеллировать. Такой коммуникации Украина производит пока недостаточно.

"Мы можем работать над тем, чтобы сеть распространения российской пропаганды разрушать. И, в принципе, как раз в этом, в системной работе с блокированием российских пропагандистских ресурсов, я бы сказал, что наша власть сработала на жесткую четверку. То есть во многих странах российское пропагандистское иновещание запрещено и заблокировано, а там, где оно не запрещено и не заблокировано, к нему присматриваются гораздо более критично. дезинформации, привлекали внимание к этой проблеме, к проблеме централизованной сети распространения российской лжи. Вот в этом направлении дальше нужно, конечно, работать», – комментирует Отар Довженко.

Нужно ли нам иновещание на русском

В марте 2022 года на базе мультимедийной иноязычной платформы UATV Украина запустила русскоязычный марафон "FreeДом". Его целью является рассказывать русскоязычной аудитории, прежде всего россиянам, правду о войне в Украине. Стартком отмечает, что согласно расчетам Министерства культуры и информационной политики Украины, потенциальная телевизионная аудитория "FreeДом" составляет около 75 млн домохозяйств. Приблизительная доля россиян из них – более 55%.

Однако медиаэксперты скептически оценивают такие попытки влияния на русскоязычную аудиторию.

"Во-первых, не факт, что оно на нее влияет, во-вторых, от этой русскоязычной аудитории очень мало чего зависит. Потому что в тех странах, где она живет, она абсолютно не влиятельна. В России аудитория, которая может воспринимать украинские меседжи, все равно в абсолютном меньшинстве И либеральные россияне уже засвидетельствовали не один раз, что они не могут сделать ничего для того, чтобы изменить ситуацию в своей стране и прекратить агрессию против Украины, то есть мы работаем с импотентной аудиторией, от которой Украине никакой пользы нет ", – убежден Отар Довженко.

Медиаэксперт считает вещание для русскоязычной аудитории ложно поставленным приоритетом и что его следует свернуть. А израсходованный на него ресурс целесообразнее направить на качественный продукт для англоязычной, испаноязычной, арабоязычной, немецкоязычной, франкоязычной аудитории.

"Продукт, который сейчас производится для русскоязычных зрителей, просто уходит в песок, он уходит в никуда, потому что эта аудитория ничего не стоит. Менеджмент выполняет те задачи, которые ему поставили. Управляет иновещанием Юлия Островская, работавшая в Квартале 95. И это в целом отражает в определенной степени суть кадровых решений. Избирают тех людей, которые лояльны непосредственно команде президента", – отмечает Отар Довженко.

Европейский пример

Есть качественные примеры иновещания западных стран (Deutsche Welle, France Internationale, BBC World, Голос Америки), но мы не можем на них равняться, потому что их бренд – это часть бренда их стран. Поэтому нам не нужно равняться на иновещание мощных западных стран, убежден председатель Независимого медийного совета. Тем более, не нужно равняться на пропагандистские иновещания стран с диктаторскими режимами. Нам нужна своя модель, которая будет отвечать нашим стратегическим потребностям.

Наши стратегические потребности – чтобы о нас не говорили без нас, чтобы наше мнение было слышно и мир знал, где его можно найти, чтобы наши люди во всем мире знали нас, чтобы российские пропагандистские нарративы были развенчаны и весь мир постепенно понимал, что такое Россия ,

– отмечает Отар Довженко.

Западные медиа нам в этом не помогут, потому что они гораздо более умеренные и ограниченные стандартами в своих возможностях говорить правду о России.

На определенные сложности, связанные с пониманием сущности россиян, либеральной западной аудиторией, которая не может до конца осмыслить и принять месседж о том, что все россияне виноваты в войне, указывает и Роман Тимоцко.

"Они все-таки запрограммированы на то, чтобы искать компромиссы и не воспринимать мир черно-белым. А тут внезапно происходит черно-белая ситуация, и это сложно. Однако есть проекты, такие как Ukrain, Saint Javelin или даже один из крупнейших украинских англоязычных" ресурсов – Kyiv Independent, которые могут собрать вместе свой опыт и начать от имени государства говорить в один голос за границу", – отмечает Тимоцко.

Однако чтобы говорить на глобальную аудиторию, должен быть мощный бюджет и годы опыта, которого у нас по сути раньше не было. Также стоит понимать то, что количество просмотров таких материалов не будет столь высоким, как у развлекательного контента. Но главное, чтобы такие новости достигли коммуникационных целей.