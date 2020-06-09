Иранца Махмуда Мусави-Маджда приговорили к смертной казни. Все из-за того, что мужчину обвинили в шпионаже в пользу США и Израиля и передаче им информации об убитом впоследствии генерала Касеме Сулеймани.

Суд уточнил, что Мусави-Маджд передавал ЦРУ и Моссадау информацию о Сулеймани, но она никак не связана с убийством генерала, пишет Al Jazeera.

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Дело в том, что обвиняемого арестовали еще в конце 2018 года. С тех пор его и судили за шпионаж. Командующий корпуса стражей исламской революции был убит 3 января 2020 года.

Махмуда Мусави-Маджда – одного из шпионов ЦРУ и Моссада – приговорили к смертной казни. Он передавал информацию о расположении мученика Сулеймани нашим врагам,

- заявил спикер Судебной власти Ирана Голамгусейн Эсмаили.



Мохамед Мусави-Маджд, которого осудили за шпионаж для США / фото Houston Chronicle

Убийство генерала Сулеймани: коротко

Это стало новой причиной обострения конфликта между США и Ираном. Касема Сулеймани американские военные убили 3 января 2020 года во время бомбежки в Ираке.

Трамп назвал это большой победой в войне с Ираном, а для Ирана это стало потерей подлинного национального героя. Поэтому отношения между государствами еще более усложнились.

Фактически, следствием этого убийства было сбитие украинского самолета МАУ в небе над Тегераном. Тогда его по неосторожности, считая военным бортом, сбили иранские военные. Погибли все 176 человек, находившихся на борту.