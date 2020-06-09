Іранця Махмуда Мусаві-Маджда засудили до смертної кари. Усе через те, що чоловіка звинуватили у шпигунстві на користь США й Ізраїля і передачі їм інформації про вбитого згодом генерала Касема Сулеймані.

Суд уточнив, що Мусаві-Маджд передавав ЦРУ і Мосаду про Сулеймані, але вона ніяк не пов'язана з убивством генерала, пише Al Jazeera.

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Справа в тім, що обвинуваченого арештували ще наприкінці 2018 року. З того часу його й судили за шпигунство. Командувача корпусу вартових ісламської революції вбили 3 січня 2020 року.

Махмуда Мусаві-Маджда – одного зі шпигунів ЦРУ й Мосаду – засудили до смертної кари. Він передавав інформацію про розташування мученика Сулеймані нашим ворогам,

– заявив речник судової влади Ірану Голамгусейн Есмаїлі.



Мохамед Мусаві-Маджд, якого засудили за шпигунство для США / фото Houston Chronicle

Вбивство генерала Сулеймані: коротко

Це стало новою причиною загострення конфлікту між США й Іраном. Касема Сулеймані американські військов вбили 3 січня 2020 року під час бомбардування в Іраку.

Трамп назвав це великою перемогою у війні з Іраном, а для Ірана це стало втратою справжнього національного героя. Тож стосунки між державами ще більше ускладнилися.

Фактично, наслідком цього вбивства було збиття українського літака МАУ в небі над Тегераном. Тоді його через необережність, вважаючи військовим бортом, збили іранські військові. Загинули всі 176 людей, що були на борту.