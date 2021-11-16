В полиции сообщили, что убитого 24-летнего правоохранителя нашли на территории административного здания, которое арендует Управление патрульной полиции.

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У патрульного исчезло табельное оружие

На теле обнаружили огнестрельное ранение и повреждения. На месте преступления работает руководство прокуратуры, следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты-криминалисты. Территорию охраняют спецназовцы.

Согласно предварительной информации, у убитого патрульного не оказалось табельного оружия.

Важно! Полиция отрыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство". На территории города введена полицейская операция. Граждан, которые могут что-то знать о преступлении, просят обращаться к правоохранителям.

Смотрите фото с Рубежного / Фото Нацполиции:

Что известно об убийстве патрульного:

В Рубежном Луганской области 16 ноября нашли убитого патрульного.

Им оказался 24-летний патрульный полицейский Александр Фахруддинов.

На месте преступления обнаружили следы борьбы.

В ряды патрульной полиции Фахруддинов присоединился в 2017 году.

Текст публикации полиции Луганской области:

16 ноября в городе Рубежное Луганской области на территории административного здания, которое арендует Управление патрульной полиции, утром было обнаружено тело 24-летнего патрульного полицейского с огнестрельным ранением и телесными повреждениями.

Сейчас на месте происшествия находятся руководство прокуратуры, Главного управления Национальной полиции и Управления патрульной полиции, работают сотрудники следственно-оперативной группы ГУНП, кинологи, эксперты-криминалисты, работники внутренней безопасности и специальных подразделений. Место происшествия находится под охраной спецназовцев.

По предварительной информации, при осмотре места происшествия было обнаружено отсутствие огнестрельного табельного оружия погибшего полицейского.

При процессуальном руководстве областной прокуратуры по данному факту Следственным управлением открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Продолжается проведение неотложных и первоочередных следственных действий и оперативных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На территории города введена полицейская операция.

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