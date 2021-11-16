У поліції повідомили, що убитого 24-річного правоохоронця знайшли на території адміністративної будівлі, яку орендує Управління патрульної поліції.

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У патрульного зникла табельна зброя

На тілі виявили вогнепальне поранення та ушкодження. На місці злочину працює керівництво прокуратури, слідчо-оперативна група, кінологи та експерти-криміналісти. Територію охороняють спецпризначенці.

Згідно з попередньою інформацією, у вбитого патрульного не виявилось табельної зброї.

Важливо! Поліція відрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". На території міста введено поліцейську операцію. Громадян, які можуть щось знати про злочин, просять звертатись до правоохоронців.

Дивіться фото з Рубіжного / Фото Нацполіції:

Що відомо про вбивство патрульного:

У Рубіжному Луганської області 16 листопада знайшли вбитого патрульного.

Ним виявився 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов.

На місці злочину виявили сліди боротьби.

До лав патрульної поліції Фахруддінов долучився у 2017 році.

Текст публікації Поліції Луганської області:

16 листопада в місті Рубіжне Луганської області на території адміністративної будівлі, яку орендує Управління патрульної поліції, вранці було виявлено тіло 24-річного патрульного поліцейського з вогнепальним пораненням та тілесними ушкодженнями.

Наразі на місці події знаходяться керівництво прокуратури, Головного управління Національної поліції та Управління патрульної поліції, працюють співробітники слідчо-оперативної групи ГУНП, кінологи, експерти-криміналісти, працівники внутрішньої безпеки та спеціальних підрозділів. Місце події перебуває під охороною спецпризначенців.

За попередньою інформацію під час огляду місця події було виявлено відсутність вогнепальної табельної зброї загиблого поліцейського.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури за даним фактом Слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Триває проведення невідкладних та першочергових слідчих дій та оперативних заходів. Встановлюються усі обставини події.

На території міста введено поліцейську операцію.