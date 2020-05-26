Итоговый выпуск новостей за 18:00: Новая дата парада в России. Детали убийства на Житомирщине

В итоговом выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 18:00 – в России все же проведут военный парад, приуроченный к 9 мая. Владимир Путин перенес его на 24 июня. Мужчины, которых расстреляли во время рыбалки на Житомирщине, приезжали к подозреваемому в убийстве не впервые. Один из погибших дружил с арендатором ставка примерно 10 лет, никаких конфликтов между ними ранее не возникало.

Також у підсумковому випуску новин на 24 каналі:

Переатестація працівників поліцейського відділку в Кагарлику триватиме приблизно 2 місяці. Посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови відділу зайняв Дмитро Литвин.

Українці зібрали гроші на заставу Яні Дугарь – одній з фігуранток справи про вбивство Павла Шеремета. Тепер вона зможе перебувати на волі з електронним браслетом.

400 тисяч доларів так званого "воровського общака" вилучили поліцейські у Києві. Також забрали зброю, "чорнові" записи та документи, що можуть свідчити про інші злочини.

В Україні можуть з'явитись волонтери, які контролюватимуть та інформуватимуть українців щодо дотримання карантинних заходів. Таку ініціативу хоче запровадити уряд.