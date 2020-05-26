Підсумковий випуск новин за 18:00: Нова дата параду в Росії. Подробиці вбивства на Житомирщині

У підсумковому випуску новин за 26 травня станом на 18:00 – в Росії таки проведуть військовий парад, приурочений до 9 травня. Володимир Путін переніс його на 24 червня. Чоловіки, яких розстріляли під час риболовлі на Житомирщині, приїжджали до підозрюваного у вбивстві не вперше. Один із загиблих приятелював з орендарем ставка приблизно 10 років, жодних конфліктів між ними раніше не виникало.

Також у підсумковому випуску новин на 24 каналі:

Переатестація працівників поліцейського відділку в Кагарлику триватиме приблизно 2 місяці. Посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови відділу зайняв Дмитро Литвин.

Українці зібрали гроші на заставу Яні Дугарь – одній з фігуранток справи про вбивство Павла Шеремета. Тепер вона зможе перебувати на волі з електронним браслетом.

400 тисяч доларів так званого "воровського общака" вилучили поліцейські у Києві. Також забрали зброю, "чорнові" записи та документи, що можуть свідчити про інші злочини.

В Україні можуть з'явитись волонтери, які контролюватимуть та інформуватимуть українців щодо дотримання карантинних заходів. Таку ініціативу хоче запровадити уряд.