Об этом заявил в интервью "Экономической правде" глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов.

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Строительная отрасль в Украине

Еще до войны мы были почти последними в Европе по количеству жилья на человека – только 23 квадратных метра, отсутствие социального жилья как явления. После разрушений от войны 2 миллиона семей потеряли свои дома, а темпы строительства сократились вдвое. С текущими темпами, чтобы обеспечить только этих людей жильем, понадобится не менее 20 лет. Поэтому государство должно немедленно взять на себя ответственность и создать условия для восстановления и развития строительства,

– заявил Евгений Фаворов.

По его словам, сегодня в строительной отрасли нередко меняют условия и правила задним числом, и таким образом могут остановить любое строительство.

"В течение лет подготовки проекта здания остаются вполне обычными. Бизнес платит миллионы гривен за пользование землей, создание проекта. Но как только строительство начинается, появляются протестующие, отдельные депутаты и правоохранители, которые заявляют о важности здания или территории. То есть сначала девелоперу выдают все предусмотренные законом документы, но потом отменяют их под давлением "улицы", – рассказывает Фаворов.

Он отмечает, что это приводит к большим экономическим потерям бизнеса, людей, нуждающихся в жилье, и государства в целом.

"Теряют украинцы: не могут получить жилье. А это сотни тысяч людей. Теряет общество: нет поступлений в бюджет, портится вид города. Теряет бизнес – закопанные деньги обесцениваются. Теряет государство – никто из бизнеса не будет заходить в такой беспредел. Выиграют пару горлопанов и их политические спонсоры. У нас война! За окнами почти два миллиона (!) уничтоженных россиянами домов. Это миллионы людей без жилья! Кто его им построит? Блогеры или псевдоактивисты?" – отмечает Фаворов.

Он уверен: местная и центральная власть должна прекратить прогибаться под давлением политиков и общественных аферистов и обеспечить последовательность и предсказуемость действий. На строительном рынке должны быть четкие правила, которые реально будут защищать права бизнеса и инвесторов, позволяя им эффективно работать.

Как известно, Украинская ассоциация девелоперов объединяет большинство строительных компаний Киева и значительную часть компаний из других регионов.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация девелоперов обнародовала заявление о возможном кризисе на рынке недвижимости. Обращаясь к Президенту, Верховной Раде, Кабмину и местному самоуправлению, девелоперы заявили о попытках ряда политических деятелей и псевдоактивистов блокировать отрасль.