Про це заявив в інтерв’ю "Економічній правді" голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов.

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Будівельна галузь в Україні

Ще до війни ми були майже останніми в Європі за кількістю житла на людину – лише 23 квадратних метри, відсутність соціального житла як явища. Після руйнувань від війни 2 мільйони сімей втратили свої домівки, а темпи будівництва скоротилися вдвічі. З поточними темпами, щоб забезпечити лише цих людей житлом, знадобиться щонайменше 20 років. Тому держава має негайно взяти на себе відповідальність і створити умови для відновлення та розвитку будівництва,

– заявив Євген Фаворов.

За його словами, сьогодні в будівельній галузі нерідко змінюють умови і правила заднім числом, і таким чином можуть зупинити будь-яке будівництво.

"Протягом років підготовки проєкту будівлі залишаються цілком звичайними. Бізнес сплачує мільйони гривень за користування землею, створення проекту. Але як тільки будівництво починається, зʼявляються протестувальники, окремі депутати та правоохоронці, які заявляють про важливість будівлі або території. Тобто спочатку девелоперу видають всі передбачені законом документи, але потім скасовують їх під тиском "вулиці", – розповідає Фаворов.

Він наголошує, що це призводить до великих економічних втрат бізнесу, людей, які потребують житла, і держави загалом.

"Втрачають українці: не можуть отримати житло. А це сотні тисяч людей. Втрачає громада: немає надходжень до бюджету, псується вигляд міста. Втрачає бізнес – закопані гроші знецінюються. Втрачає держава – ніхто з бізнесу не буде заходити в таке свавілля. Виграють пару горлопанів та їх політичні спонсори. В нас війна! За вікнами МАЙЖЕ ДВА МІЛЬЙОНИ(!) знищених росіянами домівок. Це мільйони людей без житла! Хто його їм побудує? Блогери чи псевдоактивісти?" – наголошує Фаворов.

Він упевнений: місцева і центральна влада має припинити прогинатись під тиском політиків та громадських аферистів і забезпечити послідовність і передбачуваність дій. На будівельному ринку мають бути чіткі правила, які реально захищатимуть права бізнесу та інвесторів, дозволяючи їм ефективно працювати.

Як відомо, Українська асоціація девелоперів обʼєднує більшість будівельних компаній Києва і значну частину компаній з інших регіонів.

Раніше повідомлялося, що Українська асоціація девелоперів оприлюднила заяву про можливу кризу на ринку нерухомості. Звертаючись до Президента, Верховної Ради, Кабміну та місцевого самоврядування, девелопери заявили про спроби ряду політичних діячів та псевдоактивістів блокувати галузь.