Это не окончательные данные

В то же время возросло количество раненых – их больше 258. Впрочем, эти данные не окончательные, так как в местах ведения активных боевых действий установить точное количество пострадавших пока невозможно.

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Это, прежде всего, Мариуполь, отдельные территории Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Больше всего погибло детей – в Киевской области

По официально установленным ювенальными прокурорами данным наибольшее число пострадавших детей:

в Киевской – 75,

Донецкой – 73,

Харьковской – 56,

Черниговской – 47,

Николаевской – 32,

Луганской – 31,

Запорожской – 22,

Херсонской – 29,

у города Киев – 16,

Сумской – 16,

Житомирской – 15 областях.

Напомним, что 30 марта в результате обстрела поселка в Баштанском районе Николаевской области получила тяжелые ранения 14-летняя девочка.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.

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