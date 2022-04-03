Це не остаточні дані
Водночас зросла кількість поранених – їх понад 258. Втім, ці дані не є остаточними, адже в місцях ведення активних бойових дій встановити точну кількість постраждалих наразі неможливо.
Увага "Говорили 6 хвилин – і за цей час пролунало 15 вибухів": в ЮНІСЕФ розповіли про 12-річного Сашу
Це передусім – Маріуполь, окремі території Київської, Чернігівської та Луганської областей.
Найбільше загинуло дітей на Київщині
За офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей:
- у Київській – 75,
- Донецькій – 73,
- Харківській – 56,
- Чернігівській – 47,
- Миколаївській – 32,
- Луганській – 31,
- Запорізькій – 22,
- Херсонській – 29,
- у міста Київ – 16,
- Сумській – 16,
- Житомирській – 15 областях.
Нагадаємо, що 30 березня внаслідок обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області отримала тяжкі поранення 14-річна дівчинка.
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.
Маємо знати – Дівчинка з Маріуполя розповіла про життя у "пеклі" у відео-щоденнику: дивитись відео