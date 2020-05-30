Изнасилование в Кагарлыке: в "Слуге народа" назвали адекватной реакцию полиции на преступление
Во фракции "Слуга народа" 30 мая заявили, что реакция правоохранителей на изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке была адекватной. 1 июня состоится заседание комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Во время него депутаты обсудят резонансное преступление.
Члены комитета заслушают главу Национальной полиции, руководство ГБР и представителей прокуратуры. Об этом заявил глава правоохранительного комитета, народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский на своей фейсбук-странице.
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Как в "Слуге народа" оценили реакцию силовиков на скандальное преступление
- Монастырский говорит, что полиция оперативно сообщила ГБР и обеспечила охрану доказательств до приезда следователей. По его словам, Бюро активно расследует трагедию, в группе работают почти 20 следователей.
- Однако, по его словам, руководитель Нацполиции и представитель МВД сразу публично заявили о совершении преступления и расформировании всего подразделения полиции в Кагарлыке.
- Нардеп отметил, что министр Арсен Аваков также публично осудил действия экс-полицейських.
- Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности уверен, что благодаря вниманию общества к этому делу, ему не дадут "затеряться среди других событий в Украине".
Для прокуроров созданного спецдепартамента Офиса генпрокурора по противодействию пыткам установление объективной истины должно стать делом чести,
– отметил Монастырский.
Изнасилование в Кагарлыке: что нужно знать
- 25 мая стало известно о задержании двух полицейских Кагарлыцкого отдела полиции (Киевская область). Их подозревают в изнасиловании.
- Ранее в больницу обратилась женщина с заявлением об избиении и изнасиловании правоохранителями.
- Оказалось, что 23 мая ее вызвали на допрос в полицию. Там силовики приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали.
- Двух полицейских задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу же уволили из полиции. Все отделения Кагарлыкской полиции, где они работали, расформировали.
- Впоследствии обоих подозреваемых взяли под стражу.
Обратите внимание! После последних резонансных дел журналисты, общественные активисты, а также политики требуют уволить с должности главы МВД Арсена Авакова.