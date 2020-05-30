Во фракции "Слуга народа" 30 мая заявили, что реакция правоохранителей на изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке была адекватной. 1 июня состоится заседание комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Во время него депутаты обсудят резонансное преступление.

Члены комитета заслушают главу Национальной полиции, руководство ГБР и представителей прокуратуры. Об этом заявил глава правоохранительного комитета, народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский на своей фейсбук-странице.

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Как в "Слуге народа" оценили реакцию силовиков на скандальное преступление

Монастырский говорит, что полиция оперативно сообщила ГБР и обеспечила охрану доказательств до приезда следователей. По его словам, Бюро активно расследует трагедию, в группе работают почти 20 следователей.

Однако, по его словам, руководитель Нацполиции и представитель МВД сразу публично заявили о совершении преступления и расформировании всего подразделения полиции в Кагарлыке.

Нардеп отметил, что министр Арсен Аваков также публично осудил действия экс-полицейських.

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности уверен, что благодаря вниманию общества к этому делу, ему не дадут "затеряться среди других событий в Украине".

Для прокуроров созданного спецдепартамента Офиса генпрокурора по противодействию пыткам установление объективной истины должно стать делом чести,

– отметил Монастырский.

Изнасилование в Кагарлыке: что нужно знать

25 мая стало известно о задержании двух полицейских Кагарлыцкого отдела полиции (Киевская область). Их подозревают в изнасиловании.

Ранее в больницу обратилась женщина с заявлением об избиении и изнасиловании правоохранителями.

Оказалось, что 23 мая ее вызвали на допрос в полицию. Там силовики приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали.

Двух полицейских задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу же уволили из полиции. Все отделения Кагарлыкской полиции, где они работали, расформировали.

Впоследствии обоих подозреваемых взяли под стражу.

Обратите внимание! После последних резонансных дел журналисты, общественные активисты, а также политики требуют уволить с должности главы МВД Арсена Авакова.