У фракції "Слуга народу" 30 травня заявили, що реакція правоохоронців на зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику була адекватною. 1 червня відбудеться засідання комітету Ради з питань правоохоронної діяльності. Під час нього депутати обговорять резонансний злочин.

Члени комітету заслухають главу Національної поліції, керівництво ДБР та представників прокуратури. Про це заявив глава правоохоронного комітету, народний депутат з фракції "Слуга народу" Денис Монастирський на своїй фейсбук-сторінці. До теми "Слуги народу" на засіданні фракції обговорять можливість відставки Авакова Як в "Слузі народу" оцінили реакцію силовиків на скандальний злочин Монастирський каже, що поліція оперативно сповістила ДБР та забезпечила охорону доказів до приїзду слідчих. За його словами, Бюро активно розслідує трагедію, в групі працюють майже 20 слідчих.

Водночас, за його словами, керівник Нацполіції і представник МВС відразу публічно заявили про вчинення злочину і розформування всього підрозділу поліції в Кагарлику.

Нардеп відзначив, що міністр Арсен Аваков також публічно засудив дії експоліцейських.

Глава комітету з питань правоохоронної діяльності впевнений, що завдяки увазі суспільства до цієї справи, її не дадуть "загубитися серед інших подій в Україні". Для прокурорів створеного спецдепартаменту Офісу генпрокурора з протидії тортурам встановлення об'єктивної істини має стати справою честі,

– наголосив Монастирський. Зґвалтування у Кагарлику: основне 25 травня стало відомо про затримання двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область). Їх підозрюють у зґвалтуванні.

Водночас раніше до лікарні звернулася жінка зі заявою про побиття та зґвалтування правоохоронцями.

Виявилося, що 23 травня її викликали на допит у поліцію. Там силовики прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.

Двох поліцейських затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу ж звільнили з поліції. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували.

Згодом обох підозрюваних взяли під варту. Зверніть увагу! Після останніх резонансних справ журналісти, громадські активісти, а також політики вимагають звільнити з посади глави МВС Арсена Авакова.