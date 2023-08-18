Событие произошло в одном из городов Ровенской области. Именно там основатель религиозной церкви развращал 12-летнюю девочку в течение длительного времени.

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Увозил девочку в новостройку

Каждый раз злоумышленник отвозил ребенка в новостройку, где совершал над ней действия сексуального характера. Впрочем, девочка убеждает, что все происходило по ее собственному согласию. Адвокаты посоветовали отцу потерпевшей обратиться к правоохранителям, что тот немедленно и сделал. В тот же день обидчика задержали.

"Насилие по согласию"

"Церковнику" сообщили о подозрении по факту изнасилования лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия. Также ему уже избрали меру пресечения в виде нахождения под стражей на 60 суток без определения размера залога. На сегодня еще проводится ряд судебных экспертиз вещей, которые нашли на месте преступления. Основателю храма грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Даже если девушка действительно давала свое согласие на сексуальные отношения, мужчина все равно не минует наказание. Ведь в Украине возраст сексуального согласия – 16 лет. Именно в этом возрасте человека считают способным сознательно согласиться на сексуальное сношение с другим лицом.

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