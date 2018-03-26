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Изнасилование двухлетней девочки в Нежине: активисты вышли на протест

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Похороны двухлетней погибшей от изнасилования отца
Похороны двухлетней погибшей от изнасилования отца / Фото из открытых источников

В понедельник, 26 марта, в Нежине проходит акция "Стоп насилию!", цель которой – наказать отца-насильника погибшей 2-летней девочки пожизненным заключением.

Об этом сообщил Сергей Мазур, координатор организации C14 news на странице в соцсети Facebook.

В селе Мильники на Черниговщине произошел жуткий случай: местный житель Назар Красуль насиловал и избивал двухлетнюю дочь. Девочка погибла от многочисленных пыток. Соседи рассказывают об изуродованном теле, травме головы, разорванном рте и половых органах. Несмотря на это, у нее есть старшая сестра, которая тоже страдала от насилия мужчины. Сейчас пятилетняя девочка находится в тяжелом состоянии в больнице.

Мать-алкоголичка на действия садиста никак не реагировала и даже способствовала его "желанию". Последние три месяца девочек, по словам соседей, вообще не выпускали из дома. Страшно представить, что с ними делали все это время,
– пишет Сергей Мазур.

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Как отмечается в посте – мать до сих пор не лишена родительских прав, а соцслужбы, которые накануне игнорировали просьбы спасти малышей, пытаются сейчас замять дело. Из-за этого в Нежине проходит акция "Стоп насилию!", одним из требований которой является пожизненное заключение отца-насильника Назара Красуля, который сейчас находится в СИЗО. А также лишение матери родительских прав и привлечение ее к ответственности в качестве соучастницы тяжких преступлений и увольнении и привлечении к ответственности директора Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Нежинской РГА.

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Чернигова Изнасилование
Источник: 24 Канал
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