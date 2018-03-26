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Зґвалтування дворічної дівчинки у Ніжині: активісти вийшли на протест

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Похорон дворічної загиблої від ґвалтувань батька
Похорон дворічної загиблої від ґвалтувань батька / Фото з вільних мереж

У понеділок, 26 березня, у Ніжині проходить акція "Стоп насиллю!" мета якої – покарати батька-ґвалтівника загиблої 2-річної дівчинки довічним ув'язненням.

Про це повідомив Сергій Мазур, координатор організації C14 news на сторінці у соцмережі Facebook.

У селі Мильники на Чернігівщині стався моторошний випадок: місцевий житель Назар Красуль ґвалтував і бив дворічну доньку. Дівчинка загинула від числених катувань. Сусіди розповідають про понівечене тіло, травму голови, розірваний рот і статеві органи. Попри це у неї є старша сестра, яка також потерпала від насильства чоловіка. Наразі п'ятирічна дочка перебуває у тяжкому стані у лікарні.

Мати-алкоголічка на дії садиста ніяк не реагувала і навіть сприяла його "бажанням". Останні три місяці дівчаток, за словами сусідів, взагалі не випускали з дому. Страшно уявити, що з ними робили увесь цей час,
– пише Сергій Мазур.

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Як зазначається у дописі – матір досі не позбавлена батьківських справ, а соцслужби, які напередодні ігнорували прохання врятувати малечу, намагаються зараз зам'яти справу. Через це у Ніжині проходить акція "Стоп насиллю!", однією з вимог якої є пожиттєве ув'язнення батька-гвалтівника Назара Красуля, який зараз перебуває у СІЗО. А також позбавлення матері батьківських прав та притягнення її до відповідальності як співучасниці тяжких злочинів і звільнення та притягнення до відповідальності директора Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ніжинської РДА.

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Згвалтування Новини Чернігова
Джерело: 24 Канал
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