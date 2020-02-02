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      БЛОГ Светлана Фус
      Диетолог.

      Як у зимовий період компенсувати необхідний вітамін D?

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      Як отримати вітамін D взимку? / Pinterest

      В холодну пору року сонячна активність низька, наш організм не здатний в достатній кількості синтезувати вітамін Д під дією сонячного проміння.

      Зрештою, його запасів, що накопичувались в жировій тканині весною та літом, часто не вистачає на весь зимовий період.

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      Але є ще другий шлях засвоєння вітаміну Д – в формі D2 (ергокальциферолу). Ми його отримуємо виключно з їжею. Тому потреба в збалансованому харчуванні з достатнім вмістом вітаміну D2 в їжі буде особлива.

      D2 можна знайти в жирних сортах риби, печінці тріски, яловичій печінці, яйцях, сирі, сметані.

      Це важливо з багатьох причин:

      – вітамін D тримає під контролем засвоєння кальцію, фосфору. Наприклад, без нього засвоюється лише 10-15% кальцію з їжі.
      – зміцнює кісткову і м'язову тканину,
      – допомагає боротися з депресією, протистояти вірусам і бактеріям, шкірним захворюванням і діабету.

      За різними оцінками від 50 до 90% дітей і дорослих мають його нестачу.

      Добові дози для профілактики дефіциту вітаміну D:

      – дорослим у віці 18-50 років і підліткам – не менше 600-800 МО.

      – після 50 років рекомендується отримувати не менше 800-1000 МО вітаміну D на добу.

      Літнім людям, вагітним, в період лактації, жінкам, що планують вагітність потрібно знати концентрацію вітаміну D в крові – у них можливий його дефіцит.

      Рекомендую здати аналіз на 25 (ОН)D і і обговорити з лікарем причини можливої нестачі вітаміну. У зимовий час це особливо актуально – саме зараз гіповітаміноз зустрічається частіше.

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      Автор: Светлана Фус
      Теги: Новости Здоровье Публикации Дети Родители и дети Здоровое питание
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