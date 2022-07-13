Об этом в эфире 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, сейчас можно откровенно и честно говорить, что лукашенко предлагал свои услуги.

Важно В центре внимания – обход санкций: ЕС уже в ближайшее время может принять новые меры против россии

Политолог отметил, что так белорусский диктатор стремился реабилитироваться, а также хотел вовлечь Украину в очень грязные игры.

лукашенко три месяца подряд предлагал вывозить зерно через территории беларуси,

– сообщил Николай Давидюк.

"Таким образом, он хотел легализовать себя не как агрессора, напавшего на Украину вместе с путиным. А хотел продемонстрировать себя, как переговорщика", – объяснил Давидюк.

Он добавил, что это была опасность, на которую Украина не пошла и отвергла предложение. Сейчас наше государство будет делать все, чтобы разблокировать порты.

К теме – лукашенко может помогать рашистам вывозить украденное украинское зерно: смотрите видео

Разблокировка зерна