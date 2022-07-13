Об этом в эфире 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, сейчас можно откровенно и честно говорить, что лукашенко предлагал свои услуги.
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Политолог отметил, что так белорусский диктатор стремился реабилитироваться, а также хотел вовлечь Украину в очень грязные игры.
лукашенко три месяца подряд предлагал вывозить зерно через территории беларуси,
– сообщил Николай Давидюк.
"Таким образом, он хотел легализовать себя не как агрессора, напавшего на Украину вместе с путиным. А хотел продемонстрировать себя, как переговорщика", – объяснил Давидюк.
Он добавил, что это была опасность, на которую Украина не пошла и отвергла предложение. Сейчас наше государство будет делать все, чтобы разблокировать порты.
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Разблокировка зерна
- В Стамбуле завершились переговоры по разблокированию экспорта украинского зерна. Участие в них приняли представители Украины, россии, Турции и ООН. В Организации Объединенных Наций говорят о положительном результате.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак ранее сообщил, что в так называемых "зерновых" переговорах непосредственно участвует генсек ООН Антониу Гутерриш.