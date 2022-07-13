Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, зараз можна відкрито та чесно говорити, що лукашенко пропонував свої послуги.
Важливо У центрі уваги – обхід санкцій: ЄС вже найближчим часом може ухвалити нові заходи проти росії
Політолог зазначив, що так білоруський диктатор прагнув реабілітуватися, а також хотів втягнути Україну в дуже брудні ігри.
лукашенко три місяці підряд пропонував вивозити зерно через території білорусі,
– повідомив Микола Давидюк.
"Таким чином він хотів легалізувати себе не як агресора, який напав на Україну разом з путіним. А хотів продемонструвати себе, як перемовника", – пояснив Давидюк.
Він додав, що це була небезпека, на яку Україна не пішла та відкинула пропозицію. Зараз наша держава буде робити все, щоб розблокувати порти.
До теми – лукашенко може допомагати рашистам вивозити крадене українське зерно: дивіться відео
Розблокування зерна
- У Стамбулі завершились перемовини щодо розблокування експорту українського зерна. Участь у них взяли представники України, росії, Туреччини та ООН. В Організації Об'єднаних Націй кажуть про позитивний результат.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак раніше повідомив, що у так званих "зернових" перемовинах безпосередньо бере участь генсек ООН Антоніу Гутерріш.