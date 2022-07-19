Так, на улице Грибоедова взрыва не было, заверил Александр Маркушин. Были выстрелы из травматического оружия для самозащиты.

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Мэр успокоил горожан, поскольку стрельба – это не деятельность диверсионных групп. На месте уже работают правоохранители.

Что произошло в Ирпене

Маркушин рассказал, что в одном из дворов города возник конфликт. К ребенку, который играл возле подъезда, начали приставать 2 парня. По словам мэра, они не были трезвыми.

За мальчика вступились дедушка с бабушкой. Парни набросились на дедушку и стали его избивать. Бабушка позвала на помощь сына.

Тогда они (злоумышленники) переключились на сына. Начали вытаскивать его из машины. Начали бить,

– рассказал городской глава.

Однако у мужчины был пистолет с резиновыми пулями. Он открыл предупредительный огонь в воздух, но это не помогло. Тогда мужчина был вынужден применить оружие для самозащиты.

Полицейские прибыли на место происшествия и установили всех причастных к конфликту лиц. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

Маркушин также добавил, что нарушителям оказывают медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Место конфликта / Фото полиции

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