Так, на вулиці Грибоєдова вибуху не було, запевнив Олександр Маркушин. Були постріли із травматичної зброї для самозахисту.

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Мер заспокоїв містян, оскільки стрілянина – це не діяльність диверсійних груп. На місці вже працюють правоохоронці.

Що сталось в Ірпені

Маркушин розповів, що в одному з дворів міста виник конфлікт. До дитини, що гралась біля під'їзду, почали чіплятись 2 хлопці. За словами мера, вони були нетверезі.

За малечу заступились дідусь з бабусею. Хлопці ж накинулись на дідуся та почали його бити. Бабуся покликала на допомогу сина.

Тоді вони (зловмисники) переключились на сина. Почали витягати його з машини. Почали бити,

– розповів міський голова.

Однак в чоловіка був травматичний пістолет з гумовими кулями. Він відкрив попереджувальний вогонь в повітря, але це не допомогло. Тоді чоловік був вимушений застосувати зброю для самозахисту.

Поліцейські прибули на місце події та встановили усіх осіб, причетних до конфлікту. Зараз обставини події встановлюють.

Маркушин також додав, що порушникам надають медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує.



Місце конфлікту / Фото поліції

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