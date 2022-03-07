Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он отметил, что работники Укрпочты сообщили – преступление совершили кадыровцы.

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Тела невозможно забрать

Старух рассказал, что тела убитых не удается забрать. Он сказал, что на участке, где произошла трагедия, продолжаются боевые действия. Там передвигается военная техника оккупантов.

"Вчера коллеги из Укрпочты попытались забрать погибших коллег, поскольку надеялись, что кто-то выжил. Но прибыв на место трагедии, они успели только сфотографировать место происшествия, потому что начали появляться танки оккупантов и оставаться на этом месте было опасно для собственной жизни", – написал Старух.

Сопротивляться

Глава Запорожской ОГА заверил, что циничные и жестокие поступки не сойдут с рук оккупантам. Он призвал всех жителей области готовиться к противодействию россиянам.

Итак, просим вас уже сегодня, берите оружие, копайте окопы, укрепляйте свои дома и объединяйтесь против агрессора,

– подчеркнул Старух.

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