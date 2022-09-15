Одежду будут выдавать наборами. Их будут посылать младенцам и детям ВПЛ в возрасте до 14 лет.

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Что будет входить в набор

Каждый ребенок в семье переселенцев, а это младенцы и дети от 2 до 14 лет, смогут получить теплый современный комплект, который будет состоять из:

зимней куртки,

свитера или свитшота,

термобелья,

зимних и спортивных штанов,

носков,

зимних ботинок,

шапки, шарфа и перчаток.

Наборы одежды унифицированы и подходят как для девочек, так и для мальчиков.

Кому будут выдавать одежду в первую очередь и как ее получить

В первую очередь зимние наборы будут предоставлять многодетным семьям ВПЛ. Для получения комплекта нужно позвонить в колл-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по номеру 15-48 или на номер +380 (66) 813 62 39 – Уполномоченного по ВПЛ и оставить заявку.

К слову, в Украине продолжают выплачивать финансовую помощь вынужденно перемещенным лицам. Если вы входите в их число, но еще не получили средства, то заявку можно подать повторно.

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