Одяг видаватимуть наборами. Їх надсилатимуть немовлятам та дітям ВПО у віці до 14 років.
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Що входитиме у набір
Кожна дитина у родині переселенців, а це немовлята і діти віком від 2 до 14 років, зможуть отримати теплий сучасний комплект, який складатиметься із:
- зимової куртки,
- светра або світшота,
- термобілизни,
- зимових та спортивних штанів,
- шкарпеток,
- зимових черевиків,
- шапки, шарфа та рукавичок.
Набори одягу уніфіковані та підходять як дівчаткам, так і хлопчикам.
Кому видаватимуть одяг у першу чергу і як його отримати
Першочергово зимові набори надаватимуть багатодітним родинам ВПО. Для отримання комплекту потрібно зателефонувати до кол-центру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за номером 15-48 або на номер +380 (66) 813 62 39 – Уповноваженого з питань ВПО та залишити заявку.
До слова, в Україні продовжують виплачувати фінансову допомогу вимушено переміщеним особам. Якщо ж ви входите до їхнього числа, але ще не отримали кошти, то заявку можна подати повторно.
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