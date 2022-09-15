Одяг видаватимуть наборами. Їх надсилатимуть немовлятам та дітям ВПО у віці до 14 років.

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Що входитиме у набір

Кожна дитина у родині переселенців, а це немовлята і діти віком від 2 до 14 років, зможуть отримати теплий сучасний комплект, який складатиметься із:

зимової куртки,

светра або світшота,

термобілизни,

зимових та спортивних штанів,

шкарпеток,

зимових черевиків,

шапки, шарфа та рукавичок.

Набори одягу уніфіковані та підходять як дівчаткам, так і хлопчикам.

Кому видаватимуть одяг у першу чергу і як його отримати

Першочергово зимові набори надаватимуть багатодітним родинам ВПО. Для отримання комплекту потрібно зателефонувати до кол-центру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за номером 15-48 або на номер +380 (66) 813 62 39 – Уповноваженого з питань ВПО та залишити заявку.

До слова, в Україні продовжують виплачувати фінансову допомогу вимушено переміщеним особам. Якщо ж ви входите до їхнього числа, але ще не отримали кошти, то заявку можна подати повторно.

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