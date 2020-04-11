Как красиво в украинском языке заменить слово "секс": 18+

Комические, непонятные и даже абсурдные высказывания, касающиеся эротической лексики можно найти в украинском языке. Примеры такой лексики – в украинских произведениях, которые передаются из поколения в поколение. 24 канал предлагает ознакомиться с подборкой метафор к слову "секс" в украинском языке.

Женские и мужские половые органы наши предки пытались заменить на что-то обыденное, беря примеры из растительного и животного мира.

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Какими высказываниями пользовались люди, чтобы заменить слово "секс"

Напоить коня – означает сам половой акт.

"Пуцька и потка" (член и вагина) – женские половые органы называли любыми предметами быта с отверстиями, а вот эти слова использовали на Гуцульщине.

"Секеляння" – подростковая мастурбация.

Игра в притулы – секс с сохранением девственной плевы.

Потоптать руту-мяту – принудительный секс. Ведь во времена патриархальной семьи именно девушки подвергались насилию.

Щекотать живот – половой акт.

Сидеть на дубе – так описывали тогдашние однополые мужские отношения.

Живаскус – сам секс.

Кладовая – так наши предки называли первую брачную ночь.

Игра в снежки – передача спермы партнера через поцелуй.

Нежности – вступать в интимные отношения.



Метафоры к слову секс в украинском языке / Инфографика 24 канала