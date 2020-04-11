Как красиво в украинском языке заменить слово "секс": 18+
Комические, непонятные и даже абсурдные высказывания, касающиеся эротической лексики можно найти в украинском языке. Примеры такой лексики – в украинских произведениях, которые передаются из поколения в поколение. 24 канал предлагает ознакомиться с подборкой метафор к слову "секс" в украинском языке.
Женские и мужские половые органы наши предки пытались заменить на что-то обыденное, беря примеры из растительного и животного мира.
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Какими высказываниями пользовались люди, чтобы заменить слово "секс"
- Напоить коня – означает сам половой акт.
- "Пуцька и потка" (член и вагина) – женские половые органы называли любыми предметами быта с отверстиями, а вот эти слова использовали на Гуцульщине.
- "Секеляння" – подростковая мастурбация.
- Игра в притулы – секс с сохранением девственной плевы.
- Потоптать руту-мяту – принудительный секс. Ведь во времена патриархальной семьи именно девушки подвергались насилию.
- Щекотать живот – половой акт.
- Сидеть на дубе – так описывали тогдашние однополые мужские отношения.
- Живаскус – сам секс.
- Кладовая – так наши предки называли первую брачную ночь.
- Игра в снежки – передача спермы партнера через поцелуй.
- Нежности – вступать в интимные отношения.
Метафоры к слову секс в украинском языке / Инфографика 24 канала
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