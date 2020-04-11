07:32
11 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як гарно українською замінити слово "секс": 18+

      - Читать новость на русском
      Метафори до слова секс / 24tv.ua

      Комічні, незрозумілі та, навіть, абсурдні вислови, які стосувались еротичної лексики можна знайти в українській мові. Приклади такої лексики – є в українських творах, які передаються з покоління в покоління. 24 канал пропонує ознайомитися з підбіркою метафор до слова "секс" в українській мові.

      Жіночі та чоловічі статеві органи наші предки намагались замінити на щось буденне, беручи приклади з рослинного та твариного світу.

      Читайте також Як відсутність сексу впливає на організм: тривожні симптоми

      Якими висловами користувалися люди, щоб замінити слово "секс"

      • Напоїти коня – означає сам статевий акт.
      • Пуцька та потка (член та вагіна) – жіночі статеві органи називали будь-якими предметами побуту з отворами, а ось ці слова використовували на Гуцульщині.
      • Секеляння – підліткова мастурбація.
      • Гра в притули – секс зі збереженням дівочої цноти.
      • Потоптати руту-м'яту – примусовий секс. Адже в часи патріархальної сім'ї саме дівчата піддавались насильству.
      • Лоскотати живіт – статевий акт.
      • Сидіти на дубі – так описували тогочасні одностатеві чоловічі стосунки.
      • Живаскус – сам секс.
      • Комора – так наші предки називали першу шлюбну ніч.
      • Гра в сніжки – передача сперми партнеру через поцілунок.
      • Любощі – вступати в інтимні відносини. 


      Метафори до слова секс в українській мові / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Здоров'я Новини України Техно IT-бізнес Інфографіка Здорове життя Секс
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      10 квітня , 22:00 Як Путін кидає населення на призволяще заради "Північного потоку-2"
      Ель Мюрид
      10 квітня , 20:47 Головні новини 10 квітня: підозра Чорновол і посилення карантину в 5 областях
      Емал Набі