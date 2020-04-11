Як гарно українською замінити слово "секс": 18+
Комічні, незрозумілі та, навіть, абсурдні вислови, які стосувались еротичної лексики можна знайти в українській мові. Приклади такої лексики – є в українських творах, які передаються з покоління в покоління. 24 канал пропонує ознайомитися з підбіркою метафор до слова "секс" в українській мові.
Жіночі та чоловічі статеві органи наші предки намагались замінити на щось буденне, беручи приклади з рослинного та твариного світу.
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Якими висловами користувалися люди, щоб замінити слово "секс"
- Напоїти коня – означає сам статевий акт.
- Пуцька та потка (член та вагіна) – жіночі статеві органи називали будь-якими предметами побуту з отворами, а ось ці слова використовували на Гуцульщині.
- Секеляння – підліткова мастурбація.
- Гра в притули – секс зі збереженням дівочої цноти.
- Потоптати руту-м'яту – примусовий секс. Адже в часи патріархальної сім'ї саме дівчата піддавались насильству.
- Лоскотати живіт – статевий акт.
- Сидіти на дубі – так описували тогочасні одностатеві чоловічі стосунки.
- Живаскус – сам секс.
- Комора – так наші предки називали першу шлюбну ніч.
- Гра в сніжки – передача сперми партнеру через поцілунок.
- Любощі – вступати в інтимні відносини.
Метафори до слова секс в українській мові / Інфографіка 24 каналу
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