Як гарно українською замінити слово "секс": 18+

Комічні, незрозумілі та, навіть, абсурдні вислови, які стосувались еротичної лексики можна знайти в українській мові. Приклади такої лексики – є в українських творах, які передаються з покоління в покоління. 24 канал пропонує ознайомитися з підбіркою метафор до слова "секс" в українській мові.

Жіночі та чоловічі статеві органи наші предки намагались замінити на щось буденне, беручи приклади з рослинного та твариного світу. Читайте також Як відсутність сексу впливає на організм: тривожні симптоми Якими висловами користувалися люди, щоб замінити слово "секс" Напоїти коня – означає сам статевий акт.

Пуцька та потка (член та вагіна) – жіночі статеві органи називали будь-якими предметами побуту з отворами, а ось ці слова використовували на Гуцульщині.

Секеляння – підліткова мастурбація.

Гра в притули – секс зі збереженням дівочої цноти.

Потоптати руту-м'яту – примусовий секс. Адже в часи патріархальної сім'ї саме дівчата піддавались насильству.

Лоскотати живіт – статевий акт.

Сидіти на дубі – так описували тогочасні одностатеві чоловічі стосунки.

Живаскус – сам секс.

Комора – так наші предки називали першу шлюбну ніч.

Гра в сніжки – передача сперми партнеру через поцілунок.

Любощі – вступати в інтимні відносини.

Метафори до слова секс в українській мові / Інфографіка 24 каналу