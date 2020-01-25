Как построить счастливые отношения: 10 полезных советов

Я неожиданно попыталась стать экспертом по отношениям.

Моя юная и умная приятельница вдруг спросила у меня: "Как выбирать партнера для жизни? Как построить счастливые отношения и что в них самое важное?"

Ну что ж, – написала я. Понимаешь, мне кажется, что мы все, кто больше, а кто меньше (проклятое наследие совдепии) делаем слишком большую ставку на партнерство, замужество и отношения. Я сейчас именно в ракурсе мужчина-женщина. Поэтому вот этот вечный поиск идеала (для каждого свой – кто-то ищет очень умного, а кто-то просто чтобы не пил) с соответствующими текстами/страданиями/песнями и так далее и сопровождает нас всех по жизни. И в мозгу прочно заседает картинка – срочно кто-то нужен. У всех же уже есть, и мне тоже нужно. У меня точно так было. Я и так последняя из класса замуж выходила, уже прямо перед людьми было неудобно. Я думала, что все уже изменилось, а ничего подобного. Теперь все это происходит уже с детьми моих ровесников и ровесниц.

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Знаешь, очень важно работать над собой – с помощью психотерапии, внятных специалистов, чтобы не тащить с собой в партнерство травмы, проблемы или стрессы, которые многие из нас так яростно тащат, не умея по-другому.

Так вот, о партнерстве. Я субъективна и точно не истина в последней инстанции. И да, я думаю, что выбирать легче, когда ты сама сложившийся человек и занята серьезным делом. Тогда возможна гармония. Тогда эти части жизни дополняют друг друга. Нельзя сосредотачиваться на чем-то одном. "Що занадто, то не здраво", уж точно.

1. Должны совпадать ценности.

Образно говоря, если ты считаешь, что дети – это главное в жизни, то и он так должен считать. Или ты чайлдфри, и он тоже. Если для тебя свобода – важное условие существования, то и для него тоже. Базовые ценности и взгляды должны совпадать. Тем более это важно, когда у людей уровень выше среднего по "рынку". Потому что в таком случае яростные интеллектуальные столкновения неизбежны. Они, как правило, заканчиваются темно-коричневой кровью. Образно, конечно.

2. Твой партнер – твоя команда. А ты – его команда.

У меня однажды был случай, после которого я сказала своему мужу: ты всегда должен быть на моей стороне. Всегда, даже если я сто раз не права. Это потом, дома мы все обсудим и выясним, сто раз поссоримся и сто раз помиримся. Но в остальных случаях ты всегда на моей стороне. А я – на твоей. Для меня вот это – важнее всего на свете. Это про плечо, руку, дыхание в ритм, неоставление в опасности или в беде, про умение смеяться в одном месте, умение быть рядом, когда нужно и так далее. Я бы вообще команду ставила на первое место.

3. Бабочки в животе.

Знаешь, без бабочек нет смысла вообще. И это не о симпатии и о том, что человек нравится. Он тебя должен заводить, заставлять кровь бежать быстрее, волновать, привлекать. Слегка сводить с ума. Или не слегка.

4. Религия, традиции, ментальность.

Я насмотрелась на разные варианты супружеских пар и в моем окружении достаточно таких. Иногда разность в гастрономических привычках может быть таким камнем преткновения, что "ховайся". Если по формальным параметрам вы разные, то надо отдавать себе отчет, что вы разные и не пытаться привить любовь к борщу африканцу.

5. Равноценность в партнерстве.

Это когда ты не на главных и не на вторых ролях. И это не про "мы вместе это делаем или не делаем". Это о том, что ты сама по себе ценность. И твой партнер тоже. И решения – общие. И если они приняты, то выполняйте, пожалуйста. И про соблюдение договоренностей. И про страховку друг друга в быту, потому что работа, ответственность и усталость. И про то, что нельзя обесценивать друг друга.

6. Дети.

У каждой семьи куча тараканов. И мы всех своих тараканов активно и самозабвенно тащим из родительских семей в свои собственные. Как бы мы не утверждали, что сделали выводы и "у меня все будет по-иному". Если все гладко и замечательно, и уже даже возникла радость, что все вышло, то следует родить ребенка. Взгляды на воспитание ребенка должны совпадать или быть компромиссными. Потому как если твой муж/партнер считает, что сладкое – это нормально, а ты – категорически против, если ты за то, чтобы ребенок не убирал за собой игрушки – наработается еще, а он за уборку игрушек, то смертоубийства не избежать.

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7. Умение жалеть, сочувствовать, сопереживать.

Поверь, очень большое количество людей напрочь лишены этого чувства. Эмпатия, да. Сострадание. Не только к друг другу, но и к окружающему миру. Доброта. Отклик на проблему, горе. Открытость. Мне кажется, добрые люди более счастливы по жизни.

8. Нежность, романтика, умение удивлять (в хорошем смысле этого слова), умение дарить подарки.

Это такое своеобразное топливо для отношений. Это привнесение радости в нашу достаточно сложную жизнь. Мне вообще важно, чтобы человек умел придумывать что-то, в результате чего получается праздник.

9. Родственники, родители, друзья.

Надо научиться выстраивать ровные и доброжелательные отношения. Не позволяя в свою семью и свои отношения никому лезть. Кроме психотерапевта. Мне не нравится, когда люди не поддерживают отношений с родными. Кроме клинических случаев, конечно. Там надо вычеркивать и делать это сознательно, артикулируя себе, в первую очередь, необходимость такого разрыва. Родственники, друзья – это часто спасательный круг. Это много общих воспоминаний и общих планов. Это шумные праздники. Это возможность пойти в гости или соорудить вкусный обед – и пригласить к себе. Сложно, если кто-то кому-то не нравится и надо будет делать выбор. Но тут надо все проговаривать. Обязательно. И принимать общие, возможно, компромиссные решения.

10. Разговоры.

Надо друг с другом разговаривать. И учиться друг друга слышать и слушать. И фраза о том, что "мужчины должны быть немногословны", "мало говорит – много делает" – глупости. Не разговариваете – не умеете, не хотите, не считаете нужным. Значит, будете искать место, время и человека, с кем будете уметь и хотеть. Мне кажется, что вообще куча проблем (может, даже большинство) из-за того, что люди не разговаривают друг с другом.

Когда-то, еще в школе, лет 40 назад мне в руки попалась книжка какого-то венгерского психолога в переводе на украинский. Никто эту книжку в моей сельской библиотеке не брал. Не все страницы даже были разрезаны, и я их разрезала ножом. Ничего из той книжки не помню. Кроме одного и дословно. Вопрос: "Кого надо избегать, если выбираешь себе спутника жизни?" Ответ: "Пьющих, жадных, ревнивых и разведенных". Вот с последним можно спорить, конечно. А три первых пункта мне нравятся.

Не знаю, ответила ли я своей юной и умной приятельнице. Она пока молчит. А я таки задумалась…

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