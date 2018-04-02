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4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как учатся дети в прифронтовой зоне

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В прифронтовых городах и селах остается множество детей. С родителями, которые в свое время не смогли или не хотели оставить охваченный войной регион. Они взрослеют и учатся, вслушиваясь в выстрелы и взрывы.

Когда у детей в Троицком заканчиваются уроки – их ждет автобус, который развезет их по домам. Село тянется на километры и пешком дети идти не в силах.

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За наукой сюда приходить почти некому. Лишь 34 школьника и десять дошкольников. А это лишь 10% от мощности школы.

Она угрожающе шагает к разрушению. В 2015 году в нее попал град. Ремонтировать повреждения даже не брались. Годы только добавляют проблем, и здесь опасаются, что целое помещение без ремонта – рухнет.

Ну это не очень уютный подвал. Но в свое время он спас человеку жизнь,
– рассказала заведующая Троицкого филиала Попаснянской СОШ №1 Марина Верцанова.

В подвале теперь всегда есть запас воды и продуктов. А во всех классах и на пути эвакуации – защитные панели от Красного Креста.

Больше о жизни на передовой – смотрите в сюжете.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Дети Война на Донбассе Образование
Источник: 24 Канал
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