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Як навчаються діти у прифронтовій зоні

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У прифронтових містах та селах залишається безліч дітей. Поруч із батьками, які свого часу не змогли або не хотіли полишити охоплений війною регіон. Вони дорослішають і навчаються, вслухаючись у постріли та вибухи.

Коли дітей в Троїцькому завершуються уроки – на них чекає автобус, який розвезе їх по домівках. Село тягнеться на кілометри і пішки дітлахам йти не сила.

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По науку сюди приходити майже нікому. Лиш 34 школяра і десятеро дошкільнят. А це лиш 10% від потужності школи.

Вона загрозливо крокує до руйнації. У 2015-му в неї влучив Град. Ремонтувати пошкодження навіть не бралися. Роки лише додають проблем, і тут побоюються, що ціле приміщення без ремонту – завалиться.

Ну це не дуже затишний підвал. Але свого часу він врятував людині життя,
– розповіла завідувач Троїцької філії Попаснянської ЗОШ №1 Марина Верцанова.

У підвалі тепер завжди запас води і продуктів. А у всіх класах і на шляху евакуації – захисні панелі від Червоного Хреста.

Більше про життя на передовій – дивіться у сюжеті.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Війна на Донбасі Діти Освіта
Джерело: 24 Канал
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