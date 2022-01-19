Бустерная доза возможна любой имеющейся вакциной

Это понятно из опубликованного на сайте Минздрава текста приказа. В то же время приоритет и дальше будут предоставлять мРНК-вакцинам.

Актуально Украина получила еще почти миллион доз вакцины Pfizer от США

По данным Реестра лекарственных средств, в Украине зарегистрированы вакцины против COVID-19 компаний:

AstraZeneca,

Sinovac,

Pfizer,

Moderna,

Johnson & Johnson.

Важно! В тексте приказа не указано, каким вакцинам следует отдавать предпочтение, соответственно можно выбрать любую из зарегистрированных в Украине.

Требования к проведению ревакцинации

Бустерную дозу рекомендовали проводить не ранее чем через 6 месяцев после введения последней дозы при первичной вакцинации.

Приказ также позволяет проводить ревакцинацию для всех категорий населения старше 18 лет, которые не относятся к группе приоритетной вакцинации при условии наличия достаточного количества вакцин.

Сколько украинцев получили три дозы вакцины

Всего в Украине дополнительную дозу получили 10 687 человек, а бустерную – 131 178.

С начала пандемии в стране сделали 29,5 миллиона прививок против COVID-19.

Почему нужна ревакцинация? Главная цель бустера – усилить защиту, поскольку актуальные исследования показали, что уже через пол года после вакцинации количество антител в крови резко уменьшается. В то же время ВОЗ еще не приняла решения об обязательной необходимости ревакцинации. По данным Минздрава, бустерная доза приближает эффективность вакцин к 90% и предупреждает госпитализацию вследствие COVID-19.

Советуем прочитать Бустерная вакцинация против COVID-19: как получить, что будет с сертификатом и кому она нужна

Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала