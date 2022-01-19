Бустерна доза можлива будь-якою наявною вакциною

Це зрозуміло з опублікованого на сайті МОЗ тексту наказу. Водночас пріоритет й надалі надаватимуть мРНК-вакцинам.

Актуально Україна отримала ще майже мільйон доз вакцини Pfizer від США

За даними Реєстру лікарських засобів, в Україні зареєстровані вакцини проти COVID-19 компаній:

AstraZeneca,

Sinovac,

Pfizer,

Moderna,

Johnson & Johnson.

Важливо! У тексті наказу не зазначено, яким вакцинам слід надавати перевагу, відповідно можна обирати будь-яку із зареєстрованих в Україні.

Вимоги до проведення ревакцинації

Бустерну дозу рекомендували проводити не раніше ніж через 6 місяців після введення останньої дози при первинній вакцинації.

Наказ також дозволяє проводити ревакцинацію для всіх категорій населення старше 18 років, які не належать до групи пріоритетної вакцинації за умови наявності достатньої кількості вакцин.

Скільки українців отримали три дози вакцини

Загалом в Україні додаткову дозу отримали 10 687 людей, а бустерну – 131 178.

З початку пандемії в країні зробили 29,5 мільйона щеплень проти COVID-19.

Чому потрібна ревакцинація Головна мета бустеру – посилити захист, оскільки актуальні дослідження показали, що уже через пів року після вакцинації кількість антитіл у крові різко зменшується. Водночас ВООЗ ще не ухвалила рішення про обов'язкову потребу ревакцинації. За даними МОЗ, бустерна доза наближає ефективність вакцин до 90% і попереджає госпіталізацію внаслідок COVID-19.

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Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу