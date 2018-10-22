Канада не удовлетворила спрос населения – в магазинах уже закончилась марихуана

После старта продаж марихуаны в канадских магазинах она закончилась за несколько дней.

Кроме того, у точек продаж образовались такие длинные очереди, что полицейским пришлось дежурить возле толпы для поддержания общественного порядка, пишет Independent.

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Напомним, 17 октября в Канаде вступил в силу закон, разрешающий всем жителям покупать, продавать и даже выращивать марихуану дома. В законе указано, что дома может расти не более четырех кустов. Хранить разрешено только до 30-ти граммов сухой конопли. Купить препарат жители смогут в специальных магазинах или у лицензированных производителей.

Руководитель государственной программы по легализации марихуаны Билл Блэр признал, что страна не смогла удовлетворить спрос населения. Очевидно, ни парламент, ни владельцы магазинов не предполагали такого интенсивного интереса к каннабису, поэтому не завезли ее в достаточном количестве.

Отметим, что Канада стала второй страной мира, полностью легализовавшей марихуану. Ее продают только для личного использования, а не сбыта, и не более 30 граммов в одной покупке.

Влияние марихуаны на организм человека: инфографика