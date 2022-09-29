Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко обнародовал ужасные фотографии из Николаева.

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Он сообщил, что российские войска нанесли удар по городу примерно в 17:30. Пострадали люди, находившиеся возле остановки общественного транспорта, им оказывают необходимую помощь.

Враг ответит за все преступления против украинцев,

– заявил Тимошенко.

Последствия ракетных обстрелов россиян по Николаеву / Фото Кирилла Тимошенко, Novosti-N

На одном из фото из Николаева мужчина, который плачет над телом своей жены. Ее жизнь оборвали российские палачи. Женщина, как и другие николаевцы, находилась возле остановки общественного транспорта в момент российского удара.



Ракетный удар по Николаеву унес жизни трех человек / Фото Суспільного

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Что известно об ударе по Николаеву 29 сентября

В Николаеве 29 сентября прогремел взрыв в районе остановки общественного транспорта. Россияне ударили кассетными снарядами. Уже известно о 3 погибших и 12 раненых. Также есть повреждения жилых домов и электросетей.

Заметим, что кассетные боеприпасы запрещены, ведь угрожают гражданскому населению по двум причинам:

они распространяют суббоеприпасы на большую площадь и не могут отличить солдат от гражданских;

многие суббоеприпасы не взрываются при ударе. Они становятся наземными минами, представляющими угрозу гражданскому населению в течение месяцев, лет или даже десятилетий после конфликта.

Россия почти постоянно использует кассетные боеприпасы в Украине, в том числе для дистанционного минирования местности.