Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко оприлюднив жахливі світлини з Миколаєва.

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Він повідомив, що російські війська завдали удару по місту приблизно о 17:30. Постраждали люди, які перебували біля зупинки громадського транспорту, їм надається необхідна допомога.

Ворог відповість за всі злочини проти українців,

– заявив Тимошенко.

Наслідки ракетного обстрілу росіян по Миколаєву / Фото Кирила Тимошенка, Novosti-N

На одному з фото з Миколаєва видно чоловіка, який плаче над тілом своєї дружини. Її життя обірвали російські кати. Жінка, як і інші миколаївці перебувала біля зупинки громадського транспорту у момент російського удару.



Ракетний удар по Миколаєву забрав життя трьох людей / Фото Суспільного

Чоловік втратив дружину у Миколаєві: дивіться відео

Що відомо про удар по Миколаєву 29 вересня

У Миколаєві 29 вересня пролунав вибух в районі зупинки громадського транспорту. Росіяни вдарили касетними снарядами. Вже відомо про 3 загиблих та 12 поранених. Також є пошкодження житлових будинків і електромереж.

Зауважимо, що касетні боєприпаси є забороненими, адже загрожують цивільному населенню з двох причин:

вони поширюють суббоєприпаси на велику площу і не можуть відрізнити солдатів від цивільних;

багато суббоєприпасів не вибухають при ударі. Вони стають наземними мінами, які становлять загрозу цивільному населенню протягом місяців, років або навіть десятиліть після конфлікту.

Росія майже постійно використовує касетні боєприпаси в Україні, зокрема і для дистанційного мінування місцевості.