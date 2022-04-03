Мужчину задержали контрразведчики 25 марта в Нур-Султане. Он является гражданином Казахстана и иностранным агентом.

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Злоумышленник хотел убить Токаева и ряд высокопоставленных чиновников. При этом он планировал совершать теракты против правоохранителей и спецназовцев.

В ходе обыска изъяли снайперскую винтовку с глушителем зарубежного производства, наркотики и большую сумму денег. В Казахстане оружие скрывали частями,

– говорится в сообщении.

Также задержанный распространял "антироссийскую пропаганду" и создавал "русофобские" взгляды в обществе публикацией определенных материалов в социальных сетях.

Казах уже якобы признал, что действовал в интересах иностранного государства. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о:

теракте;

приготовлении и покушении на преступление.

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