Мужчину задержали контрразведчики 25 марта в Нур-Султане. Он является гражданином Казахстана и иностранным агентом.
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Злоумышленник хотел убить Токаева и ряд высокопоставленных чиновников. При этом он планировал совершать теракты против правоохранителей и спецназовцев.
В ходе обыска изъяли снайперскую винтовку с глушителем зарубежного производства, наркотики и большую сумму денег. В Казахстане оружие скрывали частями,
– говорится в сообщении.
Также задержанный распространял "антироссийскую пропаганду" и создавал "русофобские" взгляды в обществе публикацией определенных материалов в социальных сетях.
Казах уже якобы признал, что действовал в интересах иностранного государства. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о:
- теракте;
- приготовлении и покушении на преступление.
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