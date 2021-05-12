"Ты не бог, ты – гнида": в Казани люди в скорби несут цветы к стихийному мемориалу
В Казани люди организовали стихийный мемориал возле школы, где в результате стрельбы погибли по меньшей мере 10 человек. Весь вечер и всю ночь неравнодушные несли на место трагедии цветы и игрушки.
Источник:24 канал
Как сообщают российские СМИ, мемориал организовали у казанской школы №175. Именно там 11 мая произошла трагедия.
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Днем у мемориала постоянно находилось примерно 100 человек. И даже после захода солнца люди продолжали приносить цветы. Российские силовики пускали их группами по 20 человек. Многие из людей несли мягкие игрушки к месту трагедии, ведь во время стрельбы погибли дети.
Также люди приносили таблички к мемориалу. На одной из них было написано: "Ты не бог, ты – гнида". Ее разместил местный житель Казани. Таким образом он обратился к стрелку Ильназу Галявиеву. Во время допроса он заверил, что еще несколько месяцев назад осознал, что якобы является "богом". А невинных людей Галявиев убил из-за ненависти.
В Казани организовали стихийный мемориал / Фото "Медуза", МХБ, "Новая газета"
Табличка "Ты не бог, ты – гнида" возле мемориала: смотрите видео
Люди организовали импровизированный мемориал: смотрите видео
Стрельба в школе Казани: главное
- Утром 11 мая в российском городе Казань 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. В панике дети пытались спрятаться и даже выпрыгивали из окон.
- В результате нападения погибли по меньшей мере 10 человек, среди них – школьники и учительницы. Еще 21 человек с травмами находятся в больнице.
- В МВД Татарстана заявили, что Галявиев в школе действовал самостоятельно. 4 мая он завел телеграмм-канал "Бог". А уже 6 мая начал писать сообщения с призывами признать его богом.
- По последним данным, 19-летнему стрелку грозит пожизненное заключение. Часть 2 статьи 105, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает смертную казнь, но в России на нее наложен мораторий.
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