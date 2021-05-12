В Казани люди организовали стихийный мемориал возле школы, где в результате стрельбы погибли по меньшей мере 10 человек. Весь вечер и всю ночь неравнодушные несли на место трагедии цветы и игрушки.

Как сообщают российские СМИ, мемориал организовали у казанской школы №175. Именно там 11 мая произошла трагедия.

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Днем у мемориала постоянно находилось примерно 100 человек. И даже после захода солнца люди продолжали приносить цветы. Российские силовики пускали их группами по 20 человек. Многие из людей несли мягкие игрушки к месту трагедии, ведь во время стрельбы погибли дети.

Обратите внимание! Четырем самым молодым погибшим было всего 14 лет. Всего в результате стрельбы пострадали 21 человек, среди них 18 – дети.

Также люди приносили таблички к мемориалу. На одной из них было написано: "Ты не бог, ты – гнида". Ее разместил местный житель Казани. Таким образом он обратился к стрелку Ильназу Галявиеву. Во время допроса он заверил, что еще несколько месяцев назад осознал, что якобы является "богом". А невинных людей Галявиев убил из-за ненависти.

В Казани организовали стихийный мемориал / Фото "Медуза", МХБ, "Новая газета"

Табличка "Ты не бог, ты – гнида" возле мемориала: смотрите видео

Люди организовали импровизированный мемориал: смотрите видео

Стрельба в школе Казани: главное