Стрельба в Казани Путин издал то же распоряжения, что и после теракта в Керчи
После стрельбы в школе в Казани президент России Владимир Путин издал распоряжение по урегулированию оборота оружия. Все бы ничего, но урегулировать оборот оружия Путин приказал еще 3 года назад.
Источник:канал "Усы Пескова"
В прошлый раз такое распоряжение российский президент издал после стрельбы в колледже в настоящее время оккупированной украинской Керчи.
Стоит знать Жестокое нападение на школу в российской Казани: все, что известно
Похоже, спустя почти 3 года российские власти недостаточно "урегулировала" оборот оружия. Или же Владимир Путин банально не смог придумать ничего нового.
Поэтому лидер Кремля решил не заморачиваться, а просто переиздал свое распоряжение 3-летней давности.
Коротко о нападении на школу в Казани:
- В российском городе 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 устроил стрельбу в школе №175, в которой сам до этого учился 4 года назад.
- В результате нападения погибли 9 человек. Среди них 2 учительницы и семь учеников в возрасте 14 – 15 лет. Кроме того, более 20 человек попали в больницу с огнестрельными ранениями.
- Сам нападающий впоследствии сдался правоохранителям. В отделении полиции он называл себя "богом" и вел себя крайне неадекватно.
Трагедия в оккупированной Керчи: коротко
- Несколько похожий случай произошел за почти 3 года до того – 17 октября 2018. Тогда в оккупированной Россией украинской Керчи 18-летний студент Владислав Росляков устроил стрельбу в местном колледже.
- Вследствие той трагедии погиб 21 человек, среди которых преподаватели, студенты и сам нападающий – он, скорее всего, сам застрелился. Еще 52 человека получили ранения.
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