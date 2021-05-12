После стрельбы в школе в Казани президент России Владимир Путин издал распоряжение по урегулированию оборота оружия. Все бы ничего, но урегулировать оборот оружия Путин приказал еще 3 года назад.

В прошлый раз такое распоряжение российский президент издал после стрельбы в колледже в настоящее время оккупированной украинской Керчи.

Стоит знать Жестокое нападение на школу в российской Казани: все, что известно

Похоже, спустя почти 3 года российские власти недостаточно "урегулировала" оборот оружия. Или же Владимир Путин банально не смог придумать ничего нового.

Поэтому лидер Кремля решил не заморачиваться, а просто переиздал свое распоряжение 3-летней давности.

Коротко о нападении на школу в Казани:

В российском городе 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 устроил стрельбу в школе №175, в которой сам до этого учился 4 года назад.

В результате нападения погибли 9 человек. Среди них 2 учительницы и семь учеников в возрасте 14 – 15 лет. Кроме того, более 20 человек попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Сам нападающий впоследствии сдался правоохранителям. В отделении полиции он называл себя "богом" и вел себя крайне неадекватно.

Трагедия в оккупированной Керчи: коротко