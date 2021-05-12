У Казані люди організували стихійний меморіал біля школи, де внаслідок стрілянини загинули щонайменше 10 людей. Весь вечір і всю ніч небайдужі несли на місце трагедії квіти та іграшки.

Як повідомляють російські ЗМІ, меморіал організували біля казанської школи №175. Саме там 11 травня сталася трагедія.

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Вдень біля меморіалу постійно перебувало приблизно 100 людей. І навіть після заходу сонця люди продовжували приносити квіти. Російські силовики пускали їх групами по 20 осіб. Багато з людей несли м'які іграшки до місця трагедії, адже під час стрілянини загинули діти.

Зверніть увагу! Чотирьом наймолодшим загиблим було лише 14 років. Загалом внаслідок стрілянини постраждали 21 людина, серед них 18 – діти.

Також люди приносили таблички до меморіалу. На одній з них було написано: "Ти не бог, ти – гнида". Її розмістив місцевий мешканець Казані. У такий спосіб він звернувся до стрілка Ільназа Галявієва. Під час допиту він запевнив, що ще кілька місяців тому усвідомив, що начебто є "богом". А невинних людей Галявієв вбив через ненависть.

У Казані організували стихійний меморіал / Фото "Медуза", МХБ, "Новая газета"

Табличка "Ти не бог, ти – гнида" біля меморіалу: дивіться відео

Люди організували імпровізований меморіал: дивіться відео

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