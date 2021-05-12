"Ти не бог, ти – гнида": у Казані люди у розпачі несуть квіти до стихійного меморіалу
У Казані люди організували стихійний меморіал біля школи, де внаслідок стрілянини загинули щонайменше 10 людей. Весь вечір і всю ніч небайдужі несли на місце трагедії квіти та іграшки.
Джерело:24 канал
Як повідомляють російські ЗМІ, меморіал організували біля казанської школи №175. Саме там 11 травня сталася трагедія.
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Вдень біля меморіалу постійно перебувало приблизно 100 людей. І навіть після заходу сонця люди продовжували приносити квіти. Російські силовики пускали їх групами по 20 осіб. Багато з людей несли м'які іграшки до місця трагедії, адже під час стрілянини загинули діти.
Також люди приносили таблички до меморіалу. На одній з них було написано: "Ти не бог, ти – гнида". Її розмістив місцевий мешканець Казані. У такий спосіб він звернувся до стрілка Ільназа Галявієва. Під час допиту він запевнив, що ще кілька місяців тому усвідомив, що начебто є "богом". А невинних людей Галявієв вбив через ненависть.
У Казані організували стихійний меморіал / Фото "Медуза", МХБ, "Новая газета"
Табличка "Ти не бог, ти – гнида" біля меморіалу: дивіться відео
Люди організували імпровізований меморіал: дивіться відео
Стрілянина у школі Казані: головне
- Вранці 11 травня у російському місті Казань 19-річний Ільназ Галявієв вчинив стрілянину у гімназії №175. У паніці діти намагалися сховатися і навіть вистрибували з вікон.
- У результаті нападу загинули щонайменше 10 людей, серед них – школярі та вчительки. Ще 21 особа із травмами перебувають у лікарні.
- У МВС Татарстану заявили, що Галявієв у школі діяв самостійно. 4 травня він завів телеграм-канал "Бог". А вже 6 травня почав писати повідомлення із закликами визнати його богом.
- За останніми даними, 19-річному стрілку загрожує довічне ув'язнення. Частина 2 статті 105, за якою порушено кримінальну справу, передбачає також смертну кару, але в Росії на неї накладено мораторій.
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