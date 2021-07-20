Потерпевшая написала заявление об избиении, поэтому теперь инцидент расследуют полицейские. Личности злоумышленниц уже известны правоохранителям.

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Нарушительницами оказались местные жительницы 14, 17 и 20 лет.

Что известно об избиении школьницы в Тараще под Киевом

Ссора между подростком и группой девушек произошла вблизи центра города около 20:00 6 июля.

Девушки начали выяснять отношения, однако словесный конфликт почти сразу перешел в драку.

Более взрослые злоумышленницы надавали оппонентке пощечин, а самая молодая из агрессоров била потерпевшей ногой по голове.

Как именно квалифицировали произошедшее полицейские, пока неизвестно. Впрочем, если злоумышленницы не нанесли потерпевшей тяжелых травм, им грозит лишь штраф. В случае с самой младшей из нападавших наказание могут применить для ее родителей.

Смотрите видео избиения 14-летней девочки в Таращах на Киевщине: