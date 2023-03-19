Врачу сообщили о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

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По данным следствия, 7-летнему мальчику в хирургическом отделении одной из больниц Киевской области провели операцию. После выписки из медучреждения ребенок жаловался на плохое самочувствие. Родители доставили сына в "Охматдет".

Там ему провели повторное оперативное вмешательство, во время которого медицинский персонал достал из тела ребенка отрезок салфетки, оставленной после предварительной операции,

– рассказали в областной прокуратуре.

Теперь подозреваемому врачу грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или до трех лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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Пациенты на Тернопольщине массово потеряли зрение из-за врачей

В Чорткове Тернопольской области 16 февраля 22 пациента прошли процедуры в городской больнице. Целью манипуляций было улучшить зрение, но в конце концов халатность врачей привела к его полной потере. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка "Наши деньги. Львов" Екатерина Родак.

У большинства пациентов предварительно была диагностирована ретинопатия – заболевание сетчатки глаза, которое приводит к ухудшению зрения. Людям назначили инъекции в глаза. Подобные процедуры проходили и до 16 февраля, но именно в эту дату врачи решили использовать несертифицированный препарат "Алтузан".

В настоящее время идет расследование, а некоторые родственники пострадавших настроены подать на врачей в суд.